Resident Evil 2 против Control: объявлены номинанты премии The Game Awards 2019

Всего награждение состоится в 29 номинациях

Наконец были объявлены номинанты ежегодной церемонии награждения The Game Awards 2019 - эдакого Оскара в мире видеоигр. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Сама церемония пройдет 12 декабря в Лос-Анджелесе, Калифорния. Шоу примечательно не только тем, что здесь выберут лучшую игру 2019 года, но и тем, что ожидается множество интересных трейлеров и анонсов. Джефф Кейли, организатор и ведущий The Game Awards, обещал, что в этом году шоу будет особенно интересным, так как церемония празднует свое пятилетие.

Так, в прошлом году выиграла эксклюзив для PlayStation 4: God of War. В 2017 награду получила Breath of the Wild от Nintendo. В 2016 творение Activision Blizzard - Overwatch in 2016, а в 2015 победу праздновали поляки из CD Projekt Red со своим хитом The Witcher 3: Wild Hunt.

В этом году игры и люди соревнуются в 29 категориях, из которых шесть посвящены киберспорту. Полный список можно посмотреть по ссылке, а за звание игры года поборются такие претенденты:

Игра года

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Также приз будут давать за актерскую игру, среди номинантов звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус. А полный список выглядит так:

Лучшая актерская игра

Лора Бэйли — Кейт Диаз в Gears 5

Норман Ридус — Сэм Портер Бриджес в Death Stranding

Мадс Миккельсен — Клифф в Death Stranding

Кортни Хоуп — Джесси Фэйден в Control

Мэттью Порретта — Доктор Каспер Дарлинг в Control

Эшли Берч — Парвати Холкомб в The Outer Worlds

