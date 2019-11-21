Лондонская премьера "Ангелов Чарли": режиссер обвинила в провале фильма плохой маркетинг и сексизм

Элизабет Бэнкс заявила, что фильм понравился всем, кто его видел

Фильм-перезапуск "Ангелы Чарли" собрал удручающие 8,6 миллионов долларов во время первого уикенда при бюджете в 50 миллионов. Но режиссер Элизабет Бэнкс, которая также исполнила одну из ролей в картине, нашла в себе силы выйти на красную дорожку во время лондонской премьеры и выглядеть шикарно. Об этом пишет Daily Mail.

Премьера прошла в лондонском театре The Curzon Mayfair. Бэнкс ранее говорила, что в провале фильма виноват сексизм. По ее словам "мужчины не хотят смотреть в кино на женщин-супергероев". А "Чудо-женщина" и "Капитан Марвел" не в счет, ведь комиксы, по которым были сняты эти фильмы, это скорей мужской жанр литературы, к тому же это франшиза Marvel.

Фото: BackGrid

В Лондоне, комментируя ситуацию с фильмом, Элизабет также упомянула, что низких сборах виноват плохой маркетинг и все, "кто смотрел фильм, говорил, что он им нравится".

Впрочем, критики напоминают, что первый фильм "Ангелы Чарли" с Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лью, вышедший в 2000 году, собрал в первый уикенд 40 миллионов долларов, а их сиквел, вышедший через три года - 37 миллионов.

Наоми Скотт/Фото: Mega

Элла Балинска

Элизабет Бэнкс

Причин плохих сборов несколько, считают кинокритики – не все помнят в 2019 году старые фильмы об "Ангелах Чарли". В новинке нет звезд первой величины: последний крупный проект Кристен Стюарт был несколько лет назад, а сама Элизабет, хоть и снялась в кассовых "Голодных играх", но ее роль в срежиссированой нею картине все-таки не главная.

Но, так или иначе, премьера прошла прекрасно. На красную дорожку вышли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, исполнившие в "Ангелах" главные роли.

Причем, Стюарт не изменила себе и, при возможности, сменила красивые, но неудобные туфли на шпильке на кроссовки.

Как ранее писал Фокус:

"Ангелы Чарли" перед тем, как стать фильмом, были сериалом. Главные роли в нем исполняли Фарра Фоссет, Кейт Джексон и Жаклин Смит.