13 февраля стартует показ картины об одном из самых масштабных секс-скандалов в истории медиа. Фокус побывал на премьере фильма и готов рассказать вам о преимуществах и недостатках ленты со звездным составом

Новая лента, в которой главные роли сыграли Шарлиз Терон, Марго Робби и Николь Кидман, претендовала на три "Оскара" и основана на реальных событиях. В основе сюжета лежит реальный секс-скандал, по факту, положивший начало движению #MeToo еще в 2016 году.

Бывшая ведущая топового телевизионного канала США Гретхен Карлсон подала иск о сексуальных домогательствах на главу FOX news, бывшего политика Роджера Айлза. Результатом решительного выпада в адрес бывшего босса стало увольнение топ-менеджера канала с занимаегого поста. Это событие стало настоящей вехой в истории развития американского общества. После успешного и публичного судебного процесса многие женщины стали открыто заявлять о харрасменте со стороны своих боссов, продюсеров, спортивных тренеров. Пожалуй, одним из самых громких разбирательств стал судебный процесс над продюсером Харви Вайнштайном, и мало кто знает, что развернувшимся процессам предшествовал иск Гретхен Карлсон против Роджера Айлза.

В числе характерных преимуществ картины стоит отметить динамичное развитие сюжета, которое погружает зрителя в эмоциональное состояние главных героинь, способствуя атмосфере нарастающего психологического накала, личных историй каждой сотрудницы канала, включая тех, кто пребывает в кадре менее минуты. Временами, картина стилизована под документальную ленту, и этот режиссерский ход способствует реалистичности восприятия и полного погружения в атмосферу. При этом, сценарий фильма лаконичен, лишен лирических отступлений, сюжетных "провисов" и других неловкостей, способных смазать впечатление от просмотра.

Отдельного внимания заслуживает работа гримеров ленты, которую отметили члены американской киноакадемии и даже наградили команду "Оскаром". Чего только стоит перевоплощение Шарлиз Терон в нынешнюю звезду телеканала FOX news, оппонента Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, телеведущую и юриста Меггин Келли! В актрисе очень трудно узнать ее саму, а вот на Меггин она стала походить очень сильно.

Стоит ли смотреть фильм "Сенсация"?

Да, если:

Вы являетесь поклонником Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби (или, хотя бы одной из них). Все три актрисы были на высоте. На их игру смотреть интересно и приятно

Вы любите драматические и реалистичные истории (в этой ленте вдоволь и первого, и второго)

Нет, если:

Вы не являетесь сторонником движения #MeToo и всего, что так или иначе с ним связано

Вас раздражают сюжеты о феминизме (потому что, фильм, конечно, именно о нем)