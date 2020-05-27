Крисси Тейген объявила, что удалит имплантаты из груди, поставленные 10 лет назад

Известная модель рассказала, что переросла свою искусственную грудь

34-летняя Крисси Тейген отметила 10-ю годовщину со дня операции по увеличению груди и тогда же сообщила, что с радостью бы избавилась от имплантатов. А сегодня она уже сообщила, что готовится к операции в своем Instagram.

"Я собираюсь вытащить их! В течение многих лет они были прекрасны, но я это переросла. Мне бы очень хотелось застегнуть молнию на платье своего размера и комфортно лежать на животе. Не беспокойтесь обо мне! Все хорошо. У меня по-прежнему будет грудь — простой жир, чем она в первую очередь и является. Дурацкая, волшебная сумка с жиром", - объяснила модель и поделилась архивным снимком.

Также модель сообщила, что прошла тест на коронавирус и уже получила отрицательные результаты.

Операцию Тейген сделала, чтобы ее грудь выглядела красиво в купальниках и нижнем белье: в 2010 году она дебютировала в качестве модели в выпуске Sports Illustrated Swimsuit.

Крисси Тейген с Джоном Леджендом и детьми/Все фото: chrissyteigen

"Я подумала, что если буду позировать, лежа на спине, то они должны быть в тонусе! Но потом появляются дети, груди наполняются молоком, а потом сдуваются. Я думаю, что следует менять имплантаты каждые 10 лет. Но когда у вас есть вы думаете о рисках операции, и сейчас я думаю, что не хотела бы умереть на операционном столе", - отметила Крисси. Она, вместе с музыкантом Джоном Леджендом воспитывает двоих детей – четырехлетнюю Луну и двухлетнего Майлза.

Как ранее писал Фокус:

Американская модель Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долларов, заняла первую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Второе место занимает Карли Клосс с доходом в 13 млн долларов. Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли, заработавшие по 11,5 млн долларов.