Химики предложили, как сделать молочный шоколад более полезным

Молочный шоколад потребители во всем мире ценят за его вкус и кремовую текстуру, но это не совсем здоровая пища. Напротив, в темном шоколаде много антиоксидантов, которые могут принести пользу здоровью, но это более твердый и горький продукт. Исследователи в США сообщили о новом способе объединения молочного шоколада с красной кожурой арахиса и другими отходами, для повышения его антиоксидантных свойств.

Результаты их исследования опубликованы на портале Phys.org.

"Идея этого проекта началась с тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность, – говорит Лиза Дин, главный исследователь проекта. – Наша первоначальная цель состояла в том, чтобы извлечь фенольные смолы из отходов и найти способ смешивания их с пищей".

Красная кожура арахиса находится под его скорлупой. Ее просто выбрасывают при обжарке. Но это ценный продукт, он содержат по весу 15% фенольных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами.

В горьком шоколаде этих соединений много из-за большого количества какао, отсюда и горечь такого шоколада, и его относительно высокая цена. Добавление же фенолов из арахиса позволяет получить тот же результат, но значительно дешевле.

Кожура арахиса – не единственные пищевые отходы, которые могут улучшить молочный шоколад. Исследователи также изучают экстракцию и включение фенольных соединений из использованной кофейной гущи, выброшенных чайных листьев и других остатков пищи.

Чтобы убедиться, что новое кондитерское изделие будет соответствовать гастрономическим требованиям, исследователи сделали образцы шоколада с концентрацией фенолов от 0,1% до 8,1% и попросили группу тестеров оценить каждый из них. Оказалось, что концентрация 0,8% приводит к хорошему компромиссу в отношении высокого уровня биологической активности шоколада без ущерба для вкуса или текстуры.

Исследователи проверили фенольный порошок, сделанный из кожуры, на наличие аллергенов. И хотя ни один из них не был обнаружен, они говорят, что продукт, содержащий его, все же следует маркировать как содержащий арахис.

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