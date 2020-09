Гвен Стефани, Тейлор Свифт и Пинк посетили церемонию награждения ACM Awards

Днем ранее в Нэшвилле, США прошла премия ACM Awards, на которой награждают исполнителей кантри-музыки. Из-за коронавируса ее формат был изменен — участники церемонии выступали из разных мест города. Гостями церемонии стали Гвен Стефани, Тейлор Свифт, Пинк, Кэрри Андервуд и многие другие. Об этом пишет CNN.

Ведущим мероприятия впервые стал Кит Урбан, сам лауреат премии в номинации "артист года" в 2018 году. Его супруга Николь Кидман наблюдала за происходящим онлайн и на церемонии не появилась.

Фото: nicole kidman/Instagram

Несмотря на формат, шоу получилось ярким и оригинальным. Некоторые артисты выступали по отдельности, другие объединялись в дуэты. К примеру, впервые на премии вместе выступили Гвен Стефани и ее бойфренд Блейк Шелтон. Пара, которая не смогла приехать в Нэшвилл, исполнила свою новую композицию Happy Anywhere из Лос-Анджелеса, где сейчас занята в проекте "Голос".

Фото: ACM - Academy of Country Music

После семилетнего перерыва на церемонии выступила Тэйлор Свифт, которая исполнила песню Betty со своего нового альбома Folklore.

Ну а сам Кит Урбан вступил вместе с Пинк, исполнив песню One Too Many.

Кэрри Андервуд и Томас Ретт со своими наградами/Фото: ACM - Academy of Country Music

Наград же в этот вечер удостоились Марен Моррис ("Певица года"), Люк Комбс ("Певец года", "Альбом года" за пластинку What You See Is What You Get), Old Dominion ("Группа года", "Песня года" за композицию One Man Band), Кэрри Андервуд ("Артистка года"), Томас Ретт ("Артист года"), Блейк Шелтон ("Сингл года" за песню God's Country), Томас Ретт ("Видео года" за клип Remember You Young), Хиллари Линдси ("Автор песен года"), Теннил Таунс ("Новая артистка года"), Райли Грин ("Новый артист года"), Dan + Shay ("Дуэт года").