"Где ты его прятала?": Pink удивила поклонников снимком со своим братом (фото)

Певица Пинк в последнее время не так часто появляется на сцене. Она замужем за профессиональным мотокроссным гонщиком Кэри Хартом. Пара воспитывает двоих детей.

Американская певица Алиша Бет Мур, более известная под псевдонимом Pink удивила поклонников в Instagram редкой фотографией, на которой она позирует со своим старшим братом Джейсоном Муром.

На снимке пара широко улыбается во время прогулки по винограднику. 45-летняя исполнительница хита So What позировала для селфи с уложенными назад короткими светлыми волосами в черном трикотажном топе с круглым вырезом, а ее брат Джейсон, отставной подполковник армии, был одет в облегающий светло-серый лонгслив, который выгодно подчеркнул его мышцы. На шее у него были солнцезащитные очки с закругленными углами. Родные люди, видимо, хорошо провели время на свежем воздухе. На снимке они мило улыбались на камеру.

В комментариях к ее посту поклонники восторженно отзывались об их внешнем виде и поразительной схожести, отметив, что красота брата и сестры — это "семейное дело". Один пользователь написал: "Блин, где ты прятала своего брата?". Другой фанат написал: "Кто этот красавчик?? Он холостяк?", а третий — "Не только Пинк хороша собой. У нее горячий брат. Отличные гены у вас в семье".

Певица с братом всегда были очень близки и поддерживали друг друга. Как-то она призналась, что у них даже схожие вкусы в отношении женщин, хотя никогда не афишировала свою сексуальную ориентацию. Пинк вышла замуж за бывшую звезду профессионального мотокросса Кэри Харта в 2006 году. У пары двое детей: 13-летняя Уиллоу Сейдж и восьмилетний Джеймсон Мун.

Ранее, певица Пинк выступила на шоу Джимми Киммела в пиджаке от украинского бренда.