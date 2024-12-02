"Де ти його ховала?": Pink здивувала шанувальників знімком зі своїм братом (фото)

Співачка Пінк останнім часом не так часто з'являється на сцені. Вона одружена з професійним мотокросним гонщиком Кері Гартом. Пара виховує двох дітей.

Американська співачка Аліша Бет Мур, більше відома під псевдонімом Pink, здивувала шанувальників в Instagram рідкісною фотографією, на якій вона позує зі своїм старшим братом Джейсоном Муром.

На знімку пара широко посміхається під час прогулянки виноградником. 45-річна виконавиця хіта So What позувала для селфі з укладеним назад коротким світлим волоссям у чорному трикотажному топі з круглим вирізом, а її брат Джейсон, відставний підполковник армії, був одягнений в обтислий світло-сірий лонгслів, який вигідно підкреслив його м'язи. На шиї в нього були сонцезахисні окуляри із закругленими кутами. Рідні люди, мабуть, добре провели час на свіжому повітрі. На знімку вони мило посміхалися на камеру.

У коментарях до її посту шанувальники захоплено відгукувалися про їхній зовнішній вигляд і разючу схожість, зазначивши, що краса брата і сестри — це "родинна справа". Один користувач написав: "Блін, де ти ховала свого брата?". Інший фанат написав: "Хто цей красень??? Він холостяк?", а третій — "Не тільки Пінк гарна собою. У неї гарячий брат. Відмінні гени у вас у родині".

Співачка з братом завжди були дуже близькими і підтримували одне одного. Якось вона зізналася, що у них навіть схожі смаки щодо жінок, хоча ніколи не афішувала свою сексуальну орієнтацію. Пінк вийшла заміж за колишню зірку професійного мотокросу Кері Гарта 2006 року. У пари двоє дітей: 13-річна Віллоу Сейдж і восьмирічний Джеймсон Мун.

Раніше, співачка Пінк виступила на шоу Джиммі Кіммела в піджаку від українського бренду.