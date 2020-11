Тэйлор Свифт и The Weeknd: в Лос Анджелесе назвали победителей American Music Awards-2020

Несмотря на пандемию коронавируса, церемония состоялась в прежнем формате: были ведущие, живые выступления, и даже зрители

В ночь с 22 на 23 ноября в Лос-Анджелесе в театре Microsoft состоялась церемония награждения одной из самых престижных премий в мире музыки — American Music Awards. Коронавирус не помешал организаторам провести церемонию в формате прошлых лет: звезды наконец-то вышли на красную дорожку, а за происходящим на сцене вживую наблюдали зрители. Об этом пишет CNN.

Правда пустили зрителей в масках и после тестов на коронавирус только на балкон. В партере, который обычно занимают селебрити, было пусто, но зато там расставили фото отсутствующих. Ведущей шоу стала писательница и актриса Тараджи Хенсон, звезда фильмов "Скрытые фигуры" и "Гордая Мэри".

В номинации "Лучший исполнитель" победила Тэйлор Свифт, она же забрала награду в категориях "Любимая исполнительница поп / рок-музыки" и "Лучший клип" за композицию Сardigan. Так что, Тэйлор установила рекорд по наибольшему количеству наград в истории American Music (AMA) – 32. На церемонию, она, кстати не явилась, сказав во включении, что сейчас занята перезаписью своего старого альбома. Новый лучшим исполнителем стала Doja Cat.

Вживую выступили несколько дуэтов: Джастин Бибер и Шон Мендес открыли шоу своим новым синглом Monster, Дженнифер Лопес и Малума исполнили песню Paʼ Ti из их новой совместной романтичной комедии "Выходи за меня".

А Кэти Перри впервые вышла на сцену с тех пор, как стала матерью, и исполнила Only Love с Дариусом Ракером. Также выступили Билли Айлиш и ее брат Финнеас. Они исполнили трек Therefore I Am. Финнеас, не смотря на разрешение для артистов выступать без средств защиты, все же надел маску.

Канадец The Weeknd, победивший в трех номинациях, забирал свои награды в образе, в котором ранее предстал в своем последнем клипе After Hours. У него все лицо было в повязках: так артист предостерегает своих поклонников от вождения в нетрезвом виде.

Остальные победители в номинациях выглядят следующим образом:

Сотрудничество года: Дэн + Шей и Джастин Бибер, 10,000 Hours

Дуэт Дэн + Шэй

Любимый исполнитель в стиле поп / рок: Джастин Бибер.

Любимый дуэт или группа в стиле поп / рок: BTS

Любимая песня в стиле поп / рок: Дуа Липа, Don’t Start Now

Выступление исполнительницы Дуа Липы

Любимый поп / рок-альбом: Harry Styles, Fine Line

Любимая исполнительница рэпа / хип-хопа: Ники Минаж

Любимый исполнитель рэпа / хип-хопа: Juice WRLD

Любимая песня в стиле рэп / хип-хоп: Cardi B и Megan Thee Stallion, WAP.

Любимый рэп / хип-хоп альбом: Родди Ричч, Please Forgive Me For Being Anti Social

Любимый соул / R&B исполнитель: Doja Cat.

Любимый соул / R&B исполнитель мужского пола: The Weeknd

Любимая песня в стиле соул / R&B: The Weeknd, Heartless.

Любимый соул / R&B альбом: The Weeknd, After Hours.

Любимая кантри-артистка: Марен Моррис.

Любимый кантри-исполнитель: Кейн Браун.

Любимая латиноамериканская артистка: Becky G

Латиноамериканская исполнительница Becky G

Любимый латиноамериканский исполнитель мужского пола: Bad Bunny

Любимая латиноамериканская песня: Karol G и Nicki Minaj, Tusa

Любимый исполнитель альтернативного рока: Twenty One Pilots

Любимый исполнитель танцевальной электронной музыки: Леди Гага

Любимый саундтрек: "Хищные птицы: Альбом".