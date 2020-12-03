51-летняя Хелена Кристенсен снялась в рекламе нижнего белья

Знаменитость 1990-х годов приняла участие в рождественской фотосъемке

51-летняя топ-модель 1990-х годов Хелена Кристенсен позировала в новой фотосессии для рекламы нижнего белья со своим участием. В этот раз знаменитость, известная идеальными формами, снялась в кампании рождественской кампании Victoriaʼs Secret. Сейчас уже мало, кто помнит, что Хелена Кристенсен в 1990-х была одним из первых "ангелов" бренда. На аккаунте марки уже есть снимки новой праздничной фотосессии.

Новая кампания была приурочена к рождественским праздникам, поэтому не обошлось без белья традиционного красного цвета.

Работа над кампанией проходила еще в сентябре 2020 года, тогда Хелена Кристенсен показала подписчикам тизер с бэкстейджа фотосессии.

Вот что на самом деле происходит дома в эти дни,— подписала модель подборку фото в Instagram Хелена.