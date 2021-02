Канадский исполнитель The Weeknd выступит на Super Bowl

Super Bowl Halftime Show пройдет в Тампа-Бэй в штате Флорида и канадец станет приглашенной звездой

На стадионе во Флориде в 2021 году сойдутся команды Тампа-Бэй и Канзас-Сити, однако главной интригой оставалось, кто выступит в перерыве между четвертями. Оказалось, что это будет канадский исполнитель Эйбел Макконен Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd. Уже опубликован короткий тизер выступления. Об этом пишет

"Наши истории создаются на протяжении всей жизни. Мы даем миру, а мир возвращает. То, что мы создаем, меняет нас. В каждом спектакле новая глава. Каждый этап — новое начало", — говорит исполнитель в тизере выступления после прогулки по темным коридорам, ведущим к футбольному полю.

Грядущий альбом The Weeknd под названием The Highlights выходит 5 февраля, за два дня до Суперкубка. Сборник из 18 треков включает в себя ряд его лучших хитов, таких как Canʼt Feel My Face, Starboy и Blinding Lights.

Выступление на Super Bowl – это большая честь для исполнителя. Так, ранее свои номера показывали Джастин Тимберлейк, Леди Гага, Кэти Перри, Maroon 5, Coldplay, Бруно Марс, Бейонсе и многие другие.

Так, в 2012 году в перерыве выступала Мадонна, в 2006-м — The Rolling Stones, а в 1993-м – Майкл Джексон. А начиналось все в 1967 году с марширующего оркестра университета Аризоны.

Напомним, в 2020 году звездами Super Bowl стали Дженнифер Лопес и Шакира. Super Bowl — в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.

Супербоул, как правило, самое популярное телевизионное событие года в США. Рекламные ролики, показанные во время трансляций, обычно становятся своего рода хитами, как это случилось со знаменитым роликом 2004 года, когда в рекламе Pepsi появились Энрике Иглесиас, Бритни Спирс, Бейонсе и Пинк.

Как правило, перед началом каждого матча обязательно исполняется гимн США. Перед началом игры и во время церемоний в перерыве между второй и третьей четвертями выступают популярные певцы и музыканты; между первой и второй половиной игры, во время большого перерыва, традиционно проходит мини-шоу с участием звезд.