Канадський виконавець The Weeknd виступить на Super Bowl

Super Bowl Halftime Show пройде в Тампі-Бей у штаті Флорида, і канадець стане запрошеною зіркою

На стадіоні у Флориді у 2021 році зійдуться команди Тампи-Бей і Канзас-Сіті, проте головною інтригою залишалося, хто виступить у перерві між чвертями. Виявилося, що це буде канадський виконавець Ейбел Макконен Тесфає, відомий під псевдонімом The Weeknd. Уже опубліковано короткий тизер виступу. Про це пише

"Наші історії створюються протягом усього життя. Ми даємо світу, а світ повертає. Те, що ми створюємо, змінює нас. У кожній виставі нова глава. Кожен етап — новий початок", — говорить виконавець у тізері виступу після прогулянки по темних коридорах до футбольного поля.

Наступний альбом The Weeknd під назвою The Highlights виходить 5 лютого, за два дні до Суперкубку. Збірник з 18 треків включає в себе ряд його кращих хітів, таких як Can't Feel My Face, Starboy і Blinding Lights.

Виступ на Super Bowl — це велика честь для виконавця. Так, раніше свої номери показували Джастін Тімберлейк, Леді Гага, Кеті Перрі, Maroon 5, Coldplay, Бруно Марс, Бейонсе та багато інших.

У 2012 році в перерві виступала Мадонна, у 2006-му — The Rolling Stones, а в 1993-му — Майкл Джексон. А починалося все в 1967 році з оркестру університету Аризони.

Нагадаємо: у 2020 році зірками Super Bowl стали Дженніфер Лопес і Шакіра. Super Bowl — в американському футболі назва фінальної гри за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ) Сполучених Штатів Америки. Гра і супутнє їй святкування протягом багатьох років Super Bowl Sunday (неділя Супербоулу) де-факто стали національним святом у США.

Супербоул, як правило, найпопулярніша телевізійна подія року в США. Рекламні ролики, показані під час трансляцій, зазвичай стають свого роду хітами, як це сталося зі знаменитим роликом 2004 року, коли в рекламі Pepsi з'явилися Енріке Іглесіас, Брітні Спірс, Бейонсе і Пінк.

Як правило, перед початком кожного матчу обов'язково виконується гімн США. Перед початком гри і під час церемоній, у перерві між другою і третьою чвертями, виступають популярні співаки і музиканти; між першою і другою половиною гри, під час великої перерви, традиційно проходить міні-шоу за участю зірок.