Грудь 40-летней женщины заговорит голосом Сальмы Хайек в комедийном сериале от HBO Max

Сериал раскроет проблему восприятия женщиной своего тела в обществе, которое всегда найдет, к чему придраться.

54-летняя голливудская актриса озвучит грудь, которая принадлежит 40-летней женщине, сообщает Deadline.

Сейчас продюсерская компания знаменитости под названием Ventanarosa Productions разрабатывает для HBO Max комедийный сериал A Boob’s Life ("Жизнь груди"). Его основой послужил роман Лесли Лер Спирсон "Жизнь груди: как одержимость Америки сформировала меня… и тебя", рассказывающий о проблемах восприятия женского тела в обществе. Книга от издательства Pegasus Books увидит мир 2 марта.

Спирсон станет исполнительным продюсером проекта, а сценаристом сериала выступит Синтия Морт, известная по работе над проектом "Уилл и Грейс" и биографической драмой "Нина".

В интервью Сальма Хайек объяснила, что, по сюжету, грудь главной героини является метафорой на женскую одержимость своим телом, которой способствуют мнения окружающих людей. Когда грудь начинает разговаривать со своей хозяйкой, жизнь последней кардинально меняется.

"В этом шоу мы даем груди голос, который знакомит нас с жизнью женщины с уникальной точки зрения, которую мы часто не осмеливаемся увидеть", – подчеркнула Хайек.

Фото: Открытые источники

Компания Ventanarosa Productions была основана Сальмой Хайек в 1998 году. Среди наиболее ярких работ компании – байопик "Фрида", удостоенный двух премий "Оскар", детская драма "Чудо Мальдонадо", анимационный фильм "Уродливая Бетти" и так далее. Среди других заслуг– недавно анонсированный второй сезон сериала "Санта Эвита" на Fox Latin America и Netflixʼs Monarca.

Отметим, что сама актриса принимает свое тело без каких-либо предубеждений. Накануне своего 54-летия она поделилась снимком в купальнике.

В мае прошлого года актриса отметила 10-летие брака с богатейшим бизнесменом Европы Франсуа-Анри Пино. С владельцем компании Gucci group, в которую входят такие известные модные марки как its subsidiary since 1999. The brands Alexander McQueen, Yves Saint Laurent и Gucci, она познакомилась еще в 2006 году.