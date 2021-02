Груди 40-річної жінки заговорять голосом Сальми Гаєк у комедійному серіалі від HBO Max

Серіал розкриє проблему сприйняття жінкою свого тіла в суспільстві, яке завжди знайде, до чого прискіпитися.

54-річна голлівудська акторка озвучить груди, які належать 40-річній жінці, повідомляє Deadline.

Зараз продюсерська компанія зірки під назвою Ventanarosa Productions розробляє для HBO Max комедійний серіал A Boobʼs Life ("Життя грудей"). Його основою послужив роман Леслі Лер Спірсон "Життя грудей: як одержимість Америки сформувала мене… і тебе", що розповідає про проблеми сприйняття жіночого тіла в суспільстві. Книга від видавництва Pegasus Books побачить світ 2 березня.

Спірсон стане виконавчим продюсером проекту, а сценаристом серіалу виступить Синтія Морт, відома за роботою над проектом "Вілл і Грейс" та біографічною драмою "Ніна".

В інтервʼю Сальма Гаєк пояснила, що, за сюжетом, груди головної героїні є метафорою на жіночу одержимість своїм тілом, якій сприяють думки людей довкола. Коли груди починають розмовляти зі своєю господинею, життя останньої кардинально змінюється.

"У цьому шоу ми даємо грудей голос, який знайомить нас із життям жінки з унікальною точки зору, яку ми часто вже не наважуємося побачити", — підкреслила Гаєк.

Компанія Ventanarosa Productions була заснована Сальмою Гаєк у 1998 році. Серед найбільш яскравих робіт компанії — байопік "Фріда", удостоєний двох премій "Оскар", дитяча драма "Чудо Мальдонадо", анімаційний фільм "Потворна Бетті" тощо. Серед інших заслуг — нещодавно анонсований другий сезон серіалу "Санта Евіта" на Fox Latin America та Netflixʼs Monarca.

Зазначимо, що сама актриса сприймає своє тіло без будь-яких упереджень. Напередодні свого 54-річчя вона поділилася знімком у купальнику.

У травні минулого року акторка відсвяткувала 10-річчя шлюбу з надзвичайно багатим бізнесменом Європи Франсуа-Анрі Піно. З власником компанії Gucci group, в яку входять такі відомі модні марки як its subsidiary since 1999. The brands Alexander McQueen, Yves Saint Laurent і Gucci, вона познайомилася ще в 2006 році.