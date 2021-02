"Неприемлимое поведение": Дэвида Леттермана раскритиковали за старое интервью Дженнифер Энистон

Интервью на передаче Late Show 1999 года уже стало вирусным, из-за неприятного инцидента с волосами Энистон

Старое интервью, которое актриса Дженнифер Энистон дала известному телеведущему Дэвиду Леттерману в 1999 году на его передаче Late Show, стало вирусным. И все из-за неприемлемого поведения Леттермана. Об этом пишет Fox News.

Поводом для интервью стал выход фильма "Объект моего восхищения", в котором актриса исполнила главную роль.

В эфире Дженнифер рассказала о забавном случае, как она столкнулась в сауне спортзала со своими поклонницами. Леттерман несколько раз спрашивает, сколько там было "голых женщин" и были ли они "мокрыми", перебивая актрису.

А ближе к концу семиминутного интервью ведущий спрашивает Энистон "может ли он попробовать что-нибудь", хватает ее за голову, словно желая поцеловать, а когда Энистон спрашивает, что он собирается делать, Леттерман засовывает себе в рот прядь ее волос и начинает ее посасывать.

Энистон такое отношение явно не понравилось. Она вытерла волосы салфеткой и постаралась продолжить разговор о своем фильме, однако в нужное русло беседа уже не вернулась, так как все внимание в студии было приковано к ее голове.

"Люди были в ужасе от этого, а ты все испортила", — шутит Леттерман.

Ролик всплыл после выхода документального фильма о Бритни Спирс, когда многие стали пересматривать старые ролики, чтобы понять, как представители СМИ обращались с молодыми успешными женщинами в 1990-х и начале 2000-х годов. Оказалось, что неприемлимо.

"Я был поклонником Леттермана, когда учился в старшей школе и университете, но когда я пересматриваю его интервью, они мне кажутся страшно нелепыми и отвратительными", " Самое ужасное, что когда он нюхает волосы Дженнифер Энистон — это не смешно, это откровенное сексуальное домогательство в прямом эфире", " Только что посмотрела видео Леттермана, смакующего волосы бедной Дженнифер Энистон в 90-е годы. И мне интересно, есть ли у мужчин в мозгу какие-то химические вещества, которые делают их сумасшедшими", — пишут пользователи в соцсетях.

Кроме интервью с Энистон возмущение также вызвало еще одно интервью Леттермана, которое в 2013 году он взял у актрисы Линдси Лохан. Тогда Леттерман засыпал ее вопросами о реабилитации. Несмотря на ее протесты и напоминания о том, что об этом они не договаривались, ведущий продолжал шутить о ее борьбе с зависимостями.

Дэвид Леттерман — американский комик, ведущий популярной программы "Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом" на телеканале CBS. В 1996 году телеведущий занял 45 место в рейтинге 50 Самых лучших телевизионных Звезд за все времена.

В апреле 2014 года Леттерман объявил, что по истечении контракта в 2015 году он выйдет на пенсию. Последний выпуск передачи состоялся 20 мая 2015 года. После его ухода Late Show начал вести Стивен Кольбер. А сам Леттерман стал ведущим нового ток-шоу на Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" (англ. My Next Guest Needs No Introduction).