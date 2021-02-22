"Неприпустима поведінка": Девіда Леттермана розкритикували за старе інтерв'ю Дженніфер Еністон
Інтерв'ю на передачі Late Show 1999 року вже стало вірусним, через неприємний інцидент із волоссям Еністон.
Старе інтерв'ю, яке акторка Дженніфер Еністон дала відомому телеведучому Девіду Леттерману в 1999 році на його передачі Late Show, стало вірусним. І все через неприйнятну поведінку Леттермана. Про це пише Fox News.
Приводом для інтерв'ю став вихід фільму "Об'єкт мого захоплення", в якому акторка зіграла головну роль.
В ефірі Дженніфер розповіла про смішний випадок, як вона зіткнулася в сауні спортзалу зі своїми прихильницями. Леттерман кілька разів запитує, скільки там було "голих жінок" і чи були вони "мокрими", перебиваючи акторку.
А ближче до кінця семихвилинного інтерв'ю ведучий запитує Еністон "чи може він спробувати що-небудь", хапає її за голову, немов хоче поцілувати, а коли Еністон запитує, що він збирається робити, Леттерман засовує собі в рот пасмо її волосся і починає його смоктати.
Еністон таке ставлення не сподобалося. Вона витерла волосся серветкою і постаралася продовжити розмову про свій фільм, проте в потрібне русло бесіда вже не повернулася, оскільки вся увага в студії була прикута до її голови.
"Люди були в жаху від цього, а ти все зіпсувала", — жартує Леттерман.
Ролик сплив після виходу документального фільму про Брітні Спірс, коли багато хто став переглядати старі ролики, щоб зрозуміти, як представники ЗМІ поводилися з молодими успішними жінками в 1990-х і початку 2000-х років. Виявилося, що неприпустимо.
"Я був шанувальником Леттермана, коли навчався в старшій школі та університеті, але коли я переглядаю його інтерв'ю, вони мені здаються страшно безглуздими й огидними", "Найжахливіше, що коли він нюхає волосся Дженніфер Еністон — це не смішно, це відверте сексуальне домагання в прямому ефірі"," Щойно подивилася відео Леттермана, котрий смакує волосся бідної Дженніфер Еністон в 90-і роки. І мені цікаво, чи є у чоловіків в мозку якісь хімічні речовини, які роблять їх божевільними", — пишуть користувачі в соціальних мережах.
Крім інтерв'ю з Еністон обурення також викликало ще одне інтерв'ю Леттермана, яке в 2013 році він взяв в акторки Ліндсі Лохан. Тоді Леттерман засипав її питаннями про реабілітацію. Незважаючи на її протести і нагадування про те, що про це вони не домовлялись, ведучий продовжував жартувати про її боротьбу із залежностями.
Девід Леттерман — американський комік, ведучий популярної програми "Вечірнє шоу з Девідом Леттерманом" на телеканалі CBS. У 1996 році телеведучий посів 45 місце в рейтингу 50 Найкращих телевізійних Зірок за всі часи.
У квітні 2014 року Леттерман оголосив, що після закінчення контракту в 2015 році він вийде на пенсію. Останній випуск передачі відбувся 20 травня 2015 року. Коли він пішов, Late Show почав вести Стівен Кольбер. А власне Леттерман став ведучим нового ток-шоу на Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" (англ. My Next Guest Needs No Introduction).