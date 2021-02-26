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Стиль жизни

50-летняя Наоми Кэмпбэлл поделилась кадрами из новой фотосессии в Кении (фото)

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Наоми Кэмпбелл, фотосессия
Фото: коллаж Фокус

Модель третий раз в жизни работала с темнокожим фотографом и призналась, что чувствовала себя очень органично.

50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для свежего выпуска журнала iD, украсив его обложку. Пару кадров она опубликовала в Instagram.

На главной странице журнала Наоми предстала с обнаженной грудью. Несколько снимков топлес есть и на страницах издания.

Фотосессия проходила в Кении, где Кэмпбелл позировала на берегу. А также среди роскошной природы в нарядах от Saint Laurent, Dior, Alexander McQueen и Balenciaga.

Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD
Наоми Кэмпбелл, фотосессия, топлес, iD

В интервью она обратила внимание читателей на красоту Кении, отметив, что она так же прекрасна, как Африка.

"Когда вы видите эти изображения, я надеюсь, вы видите, что Кения прекрасна, что Африка прекрасна. Я думаю, что сейчас люди действительно откроют свой разум и начнут понимать, какая красота находится в Африке. Так много драгоценных камней, так много скрытых секретов. Я приезжаю сюда с 1994 года и все еще что-то для себя открываю", – отметила модель.

Наоми не теряет оптимизма и верит, что 2021 году будет отличным.

"В конце 2020 года мои основные мысли были о необходимости двигаться вверх и вперед. Мы должны принять все вызовы и пройти их. И мы пройдем через это. 2021 год будет отличным, нам нужно преодолеть еще несколько ударов в первую очередь. Ничего не исчезает в одночасье, но нам просто нужно пережить этот первый квартал. После этого я верю, что это будет потрясающий год", – отметила она.

На вопрос о том, что чувствовала во время откровенной фотосессии, Кэмпбелл призналась, что испытывала большое удовольствие от работы с фотографом Луисом Альберто Родригесом.

"Я горжусь и счастлива быть частью фотосессии с молодыми творческими людьми, у которых один цвет кожи со мной. Я горжусь тем, что начала работать с ними после стольких лет в индустрии моды. Со мной такое случается очень редко. Луис – третий цветной фотограф, с которым я работала за всю свою карьеру", – подчеркнула модель.

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась в трейлере визуального альбома Бейонсе про красоту "черного наследия". Вместе с ней там были Келли Роуленд, Люпита Нионго и другие темнокожие знаменитости.

Летом прошлого года модель показала ранее неопубликованные снимки из рекламной кампании для бренда Valentino Garavani, на которых она позировала обнаженной в метро Нью-Йорка. 