50-летняя Наоми Кэмпбэлл поделилась кадрами из новой фотосессии в Кении (фото)

Модель третий раз в жизни работала с темнокожим фотографом и призналась, что чувствовала себя очень органично.

50-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для свежего выпуска журнала iD, украсив его обложку. Пару кадров она опубликовала в Instagram.

На главной странице журнала Наоми предстала с обнаженной грудью. Несколько снимков топлес есть и на страницах издания.

Фотосессия проходила в Кении, где Кэмпбелл позировала на берегу. А также среди роскошной природы в нарядах от Saint Laurent, Dior, Alexander McQueen и Balenciaga.

В интервью она обратила внимание читателей на красоту Кении, отметив, что она так же прекрасна, как Африка.

"Когда вы видите эти изображения, я надеюсь, вы видите, что Кения прекрасна, что Африка прекрасна. Я думаю, что сейчас люди действительно откроют свой разум и начнут понимать, какая красота находится в Африке. Так много драгоценных камней, так много скрытых секретов. Я приезжаю сюда с 1994 года и все еще что-то для себя открываю", – отметила модель.

Наоми не теряет оптимизма и верит, что 2021 году будет отличным.

"В конце 2020 года мои основные мысли были о необходимости двигаться вверх и вперед. Мы должны принять все вызовы и пройти их. И мы пройдем через это. 2021 год будет отличным, нам нужно преодолеть еще несколько ударов в первую очередь. Ничего не исчезает в одночасье, но нам просто нужно пережить этот первый квартал. После этого я верю, что это будет потрясающий год", – отметила она.

На вопрос о том, что чувствовала во время откровенной фотосессии, Кэмпбелл призналась, что испытывала большое удовольствие от работы с фотографом Луисом Альберто Родригесом.

"Я горжусь и счастлива быть частью фотосессии с молодыми творческими людьми, у которых один цвет кожи со мной. Я горжусь тем, что начала работать с ними после стольких лет в индустрии моды. Со мной такое случается очень редко. Луис – третий цветной фотограф, с которым я работала за всю свою карьеру", – подчеркнула модель.

Напомним, Наоми Кэмпбелл появилась в трейлере визуального альбома Бейонсе про красоту "черного наследия". Вместе с ней там были Келли Роуленд, Люпита Нионго и другие темнокожие знаменитости.

Летом прошлого года модель показала ранее неопубликованные снимки из рекламной кампании для бренда Valentino Garavani, на которых она позировала обнаженной в метро Нью-Йорка.