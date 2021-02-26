50-річна Наомі Кемпбелл поділилася кадрами з нової фотосесії в Кенії (фото)

Модель втретє в житті працювала з темношкірим фотографом і зізналася, що відчувала себе дуже органічно.

50-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл знялася у відвертій фотосесії для свіжого випуску журналу iD, прикрасивши його обкладинку. Пару кадрів вона опублікувала в Instagram.

На головній сторінці журналу Наомі постала з оголеними грудьми. Кілька знімків топлес є і на сторінках видання.

Фотосесія проходила в Кенії, де Кемпбелл позувала на березі. А також серед розкішної природи в нарядах від Saint Laurent, Dior, Alexander McQueen і Balenciaga.

В інтерв'ю вона звернула увагу читачів на красу Кенії, зазначивши, що вона така ж прекрасна, як Африка.

"Коли ви бачите ці зображення, я сподіваюся, ви бачите, що Кенія прекрасна, що Африка прекрасна. Я думаю, що зараз люди дійсно ввімкнуть свй мозок і почнуть розуміти, яка краса знаходиться в Африці. Так багато дорогоцінних каменів, так багато прихованих таємниць. Я приїжджаю сюди з 1994 року і все ще щось для себе відкриваю", — зазначила модель.

Наомі не втрачає оптимізму та вірить, що 2021 рік буде відмінним.

"Наприкінці 2020 року мої основні думки були про необхідність рухатися вгору та вперед. Ми повинні прийняти всі виклики і пройти їх. І ми пройдемо через це. 2021 рік був відмінним, нам потрібно подолати ще кілька ударів перш за все. Нічого не зникає одразу, але нам просто потрібно пережити цей перший квартал. Після цього я вірю, що це буде приголомшливий рік", — зазначила вона.

На питання про те, що відчувала під час відвертої фотосесії, Кемпбелл зізналася, що відчувала велике задоволення від роботи з фотографом Луісом Альберто Родрігесом.

"Я пишаюся і щаслива бути частиною фотосесії з молодими творчими людьми, в яких один колір шкіри зі мною. Я пишаюся тим, що почала працювати з ними після стількох років в індустрії моди. Зі мною таке трапляється дуже рідко. Луїс — третій кольоровий фотограф, з яким я працювала за всю свою кар'єру", — підкреслила модель.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл з'явилася в трейлері візуального альбому Бейонсе про красу "чорної спадщини". Разом із нею там були Келлі Роуленд, Люпіта Ніонго й інші темношкірі знаменитості.

Влітку минулого року модель показала раніше неопубліковані знімки з рекламної кампанії для бренду Valentino Garavani, на яких вона позувала голою в метро Нью-Йорку.