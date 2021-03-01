51-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике (фото)

Знаменитость не раз признавалась, что за таким телом стоит адский труд.

Американская певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram селфи, на котором продемонстрировала свою фигуру.

На фото звезда, отпраздновавшая прошлым летом 51-ый день рождения, изображена сидящей на коленях в белом сдельном купальнике. Судя по обстановке за спиной у знаменитости, фото сделано в спальне.

На снимке Дженнифер показывает практически полное отсутствие целлюлита на бедрах, подкачанные руки, абсолютно плоский живот. В интервью артистка неоднократно признавалась в том, что для поддержания такой фигуры проводит в спортзале по несколько часов в день.

[ + – ] Дженнифер Лопес в 51 год может похвастаться роскошной фигурой Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Поэтому даже папарацци, снявшие звезду во время отдыха на побережье Атлантического океана в купальнике, не смогли явить миру доказательства того, что она фотошопит свою фигуру на снимках, которые попадают в сеть.

Первым, кто отреагировал на пост певицы, стал знаменитый дизайнер свадебных платьев Зухаир Мурад. Он оставил комментарий в виде четырех сердечек. Не исключено, что таким образом модельер пытается не пропадать из поля зрения знаменитости в надежде стать автором ее подвенечного платья. Как известно, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес до сих пор не смогли пожениться. Из-за коронавируса влюбленные уже дважды переносили свадьбу. Правда, теперь певица уже подумывает вообще не выходить замуж за Родригеса. По ее словам, она уже была замужем, а он был женат, и вряд ли их брак станет для них чем-то новым.

Последний, кстати, совсем недавно оказался в центре скандала: его заподозрили в интрижке со звездой реалити-шоу "Южное очарование", 30-летней Мэдисон ЛеКрой.

О возможной связи ЛеКрой и Родригеса проболталась коллега Мэдисон по шоу Дэнни Бэирд. По ее словам, приятельница говорила ей, что якобы общается с бейсболистом по FaceTiming. Однако подробностей она не уточняла, как и не называла имен.

Сама ЛеКрой опровергла любые обвинения в связи с женихом Джей Ло.

Напомним, Дженнифер Лопес обвинили в злоупотреблении ботоксом. Она ответила хейтерам, что никогда не делала уколов красоты и пластических операций, а критикам пожелала проводить время более позитивно и радовать других, а не тратить время на то, чтобы унизить других.