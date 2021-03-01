51-річна Дженніфер Лопес показала фігуру в купальнику (фото)

Зірка не раз зізнавалася, що таке тіло вимагає пекельної праці.

Американська співачка й акторка латиноамериканського походження Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram селфі, на якому продемонструвала свою фігуру.

На фото зірка, яка відсвяткувала минулого літа 51-й день народження, зображена сидячою на колінах у білому суцільному купальнику. Судячи з інтерʼєру за спиною у зірки, фото зроблене в спальні.

На знімку Дженніфер показує практично повну відсутність целюліту на стегнах, підкачані руки, абсолютно плаский живіт. В інтерв'ю артистка неодноразово зізнавалася в тому, що для підтримки такої фігури проводить в спортзалі по кілька годин на день.

[ + – ] Дженніфер Лопес у 51 рік може похвалитися розкішною фігурою Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Тому навіть папараці, які зняли зірку під час відпочинку на узбережжі Атлантичного океану в купальнику, не змогли показати світу докази того, що вона фотошопить свою фігуру на знімках, які потрапляють в мережу.

Першим, хто відреагував на допис співачки, став знаменитий дизайнер весільних суконь Зухаір Мурад. Він залишив коментар у вигляді чотирьох сердечок. Не заперечується, що таким чином модельєр намагається не зникати з поля зору знаменитості в надії стати автором її весільної сукні. Як відомо, Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес досі не змогли одружитися. Через коронавірус закохані вже двічі переносили весілля. Правда, тепер співачка вже подумує взагалі не виходити заміж за Родрігеса. За її словами, вона вже була одружена, а він був одружений, і навряд чи їхній шлюб стане для них чимось новим.

Останній, до речі, зовсім нещодавно опивився в центрі скандалу: його запідозрили в інтрижці із зіркою реаліті-шоу "Південна чарівність", 30-річною Медісон ЛеКрой.

Про можливий зв'язок ЛеКрой і Родрігеса проговорилася колега Медісон по шоу Дженні Бейрд. За її словами, приятелька говорила їй, що нібито спілкується з бейсболістом за допомогою FaceTiming. Однак подробиць вона не уточнювала, як і не називала імен.

Власне ЛеКрой спростувала будь-які звинувачення щодо зв'язків із нареченим Джей Ло.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес звинуватили в зловживанні ботоксом. Вона відповіла хейтерам, що ніколи не робила уколів краси і пластичних операцій, а критикам побажала проводити час більш позитивно та радувати інших, а не витрачати час на те, щоб принизити інших.