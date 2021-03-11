Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после нашумевшего интервью

Певица поблагодарила герцогиню за "лидерство и мужество"

Известная американская исполнительница Бейонсе публично поддержала супругу принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл после ее интервью телеведущей Опре Уинфри.

В своем микроблоге в Twitter певица поблагодарила Маркл за лидерство.

"Спасибо тебе, Меган, за твои мужество и лидерство. Ты даешь нам всем силы и вдохновение", – подписала Бейонсе совместный кадр с герцогиней, сделанный во время премьеры фильма "Король Лев" в Лондоне.

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Несмотря на то, что со дня интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри прошло уже несколько дней, страсти вокруг того, что наговорила герцогиня Сассекская, не утихают. Издание The Daily Mail, проанализировав самые громкие заявления, пришло к выводу, что слова бывшей актрисы вызывают определенные сомнения.

Также мы сообщали, что известный британский ведущий Пирс Морган уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали интервью телеведущей Опре Уинфри после отказа от выполнения королевских обязанностей и отъезда из Великобритании. Интервью показали на телеканале CBS. В частности, герцогиня Сассекская Меган, супруга принца Гарри, рассказала о проявлениях расизма со стороны отдельных членов британской королевской семьи. Также супруга принца Гарри призналась, что после этого у нее появились мысли о самоубийстве.

Источники в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II не собирается смотреть интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри, которое в ближайшее время выйдет на телеэкраны в США и Соединенном королевстве.

Позже стало известно, что Королева Елизавета II наконец прервала молчание и публично отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Букингемский дворец опубликовал официальное заявление, в котором от имени 94-летнего монарха говорится о том, что "вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган".