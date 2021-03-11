Бейонсе публічно підтримала Меган Маркл після гучного інтерв'ю

Співачка подякувала герцогині за "лідерство і мужність"

Відома американська виконавиця Бейонсе публічно підтримала дружину принца Гаррі, герцогиню Сассекську Меган Маркл після її інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі.

У своєму мікроблозі у Twitter співачка подякувала Маркл за лідерство.

"Спасибі тобі, Меган, за твої мужність і лідерство. Ти даєш нам усім сили та натхнення", — підписала Бейонсе спільний кадр з герцогинею, зроблений під час прем'єри фільму "Король Лев" у Лондоні.

[ + – ] Повідомлення Бейонсе

Незважаючи на те, що з дня інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі американської телеведучої Опри Вінфрі пройшло вже кілька днів, пристрасті навколо того, що наговорила герцогиня Сассекська, не вщухають. Видання The Daily Mail, проаналізувавши найгучніші заяви, дійшло до висновку, що слова колишньої акторки викликають певні сумніви.

Також ми повідомляли, що відомий британський ведучий Пірс Морган звільнився після критики принца Гаррі і Меган Маркл.

Нагадаємо, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі після відмови від виконання королівських обов'язків і від'їзду з Великобританії. Інтерв'ю показали на телеканалі CBS. Зокрема, герцогиня Сассекська Меган, дружина принца Гаррі, розповіла про прояви расизму з боку окремих членів британської королівської сім'ї. Також дружина принца Гаррі зізналася, що після цього в неї з'явилися думки про самогубство.

Джерела в Букінгемському палаці повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II не збирається дивитися інтерв'ю британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опри Вінфрі, яке найближчим часом вийде на телеекрани в США і Сполученому королівстві.

Пізніше стало відомо, що Королева Єлизавета II нарешті перервала мовчання і публічно відреагувала на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл американській телеведучій Опри Вінфрі. Букінгемський палац опублікував офіційну заяву, у якій від імені 94-річного монарха йдеться про те, що "вся сім'я засмучена, дізнавшись повною мірою, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі та Меган".