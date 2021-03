Украинские фотографы на Западе. Кто снимает рекламу для Dior и Saint Laurent

Фокус рассказывает о талантливых украинцах, получивших признание в среде ведущих модных домов и знаменитых брендов

На днях модный бренд Calvin Klein опубликовал новый рекламный кампейн линейки нижнего белья, над съемками для которого работали молодые украинские фотографы — сестры-близнецы Евгения и Татьяна Постернак. Несколько лет назад сестры переехали из Киева в Нью-Йорк, где сделали себе имя после удачной работы над портретом кинорежиссера Тодда Солондза для небольшого независимого издания.

На сегодня в портфолио сестер Пастернак кейсы для Vogue, обложка журнала Allure, для которой Татьяна и Евгения снимали Серену Уильямс, большой фотопроект для The New Yorker, а теперь и полноценный кампейн для Calvin Klein. Стоит ли упоминать, что Татьяна и Евгения Пастернак — далеко не единственные выходцы из Украины, которые успешно сотрудничают с мировыми брендами, снимая рекламные проекты для ведущих модных домов и изданий.

Таня Муиньо

На прошлой неделе украинская клипмейкер и дизайнер модной одежды из Одессы Таня Муиньо, ранее известная емким сотрудничеством с MONATIK, дуэтом "Время и стекло" и рядом других украинских исполнителей категории А, выступила автором скандального видео для американского рэпера Lil Nas X, ставшего подоплекой для рекламного кампейна "демонических" кроссовок с кровью.

Кроме того, за последнее время Таня Муньо успела зарекомендовать себя на международной арене созданием клипов для Кети Пэрри на трек Small Talk и Cardi Bi, для которой талантливая украинка сняла видео для песни Up.

Но видеоклипы — это еще не все. Таня Муиньо является основателем модного бренда Jealousy, одежда которого представлена в знаменитом онлайн-магазине Стефана Сигеля — NOT JUST A LABEL, а также продается в США, Великобритании, Китае и Саудовской Аравии.

По словам самой Тани, фотографом и клипмейкером она стала случайно и по необходимости. "Мне просто не нравилось, как другие фотографируют моделей, которых я стилизую. Снимать видео тоже стала случайно — мне захотелось, чтобы картинка двигалась, потом понравилось монтировать. Хочешь сделать хорошо – сделай сам", — рассказала Таня Муиньо в интервью украинскому Vogue в 2019- м году.

Саша Самсонова

В портфеле украинского фотографа Саши Самсоновй — сотрудничество с Кайли Дженнер и съемки видео для певицы Pink на песню Wild Heart Canʼt Be Broken. Сейчас Саша плотно сотрудничает с семейством Кардашьян, создавая фотоконтент для сестер Дженнер-Кардашьян на регулярной основе.

В интервью украинскому Elle Саша призналась, что не смогла найти перспектив для реализации своих проектов и амбиций в Украине. Это и стало мотивационным аспектом для переезда в Лос-Анджелес, где Саша Самсонова живет с 24-х лет. "Это, пожалуй, звучит немного грустно, но в какой-то момент я поняла, что в Украине нет того, что дало бы мне возможность реализовать свои амбиции, достичь желаемого. При этом я обожаю Украину и безумно благодарна за то, что получила здесь, ведь такой старт, как был у меня — бесценный толчок", — рассказала Саша Самсонова.

В Украине Саша бывает нечасто и с украинскими знаменитостями почти не сотрудничает. "Это не специально, мой переезд в Америку даже заставляет больше гордиться, радоваться и думать об Украине", — рассказала Саша Самсонова украинскому глянцу.

Анастасия Буковская и Даниил Каптюх

Отечественная продакшен-студия с многолетним опытом, основанная Анастасией Буковской и Даниилом Каптюхом, сотрудничает с ведущими мировыми брендами. В частности, в портфеле клипмейкеров — видео для кампмейнов Diesel, McDonald’s, Saint Laurent, Dior, Ubisoft, Vodafone, Peugeot и Nike.

В Украине компания Анастасии и Даниила выполняет полный цикл продакшена, в то время как для зарубежных клиентов клипмейкеры создают пул работ, не включая пост-продакшен. Большую часть денег студии приносят именно проекты для зарубежной рекламы. Одна из самых знаковых работ студии — кампейн мужской коллекции французского модного дома Saint Lauren.

Соня Плакидюк

Несмотря на довольно молодой возраст (32 года), Соня уже имеет в портфеле кейсы стакими брендами, как Martini, L’Oreal, Mercedes-Benz и Fujifilm. Кроме того, ее снимки регулярно публикуют мировые издания: Harperʼs Bazaar, Cosmopolitan, Playboy.

[ + – ] Соня Плакидюк (фото fb)

Заниматься фотографией девушка начала еще в подростковом возрасте. В то время она относилась к фоторемеслу как к хобби, и даже представить не могла, что однажды эта деятельность станет источником ее мировой популярности. Наибольшую известность девушка приобрела, участвуя в жюри на проекте "Топ-модель по-украински", где ее партнерами выступили Ричард Горн и Сергей Никитюк.

Роман Новен и Таня Щеглова

[ + – ] Рекламная кампания Shiseido

Лучшие фотографы по версии Vogue Italia в 2016-м году неоднократно сотрудничали с мировыми косметическими брендами, а также принимали участие в создании обложки для журнала Esquire с Леонардо ди Каприо. Для рекламной кампании японского бренда Shiseido фотографы снимали японских знаменитостей.

[ + – ] Снимки для издания Esquire

Работы украинских фотографов публиковались в New York Magazine, Dazed and Confused, British Journal of Photography. В 2019-м году фотографы вернулись в Украину с масштабной фото-выставкой в Ивано-Франковске.

Список городов, в которых выставляются Таня и Роман, впечатляет: Краков и Барселона, Чикаго и Лос-Анджелес, Мельбурн и Монреаль. Художники живут в Ивано-Франковске, но путешествуют по миру, создавая как личные проекты, так и коммерческие — для глянцевых журналов, рекординговых лейблов и модных домов.

Один из наиболее значимый проектов дуэта — фотоальбом Ukraine, изданный модным домом Louis Vuitton в рамках серии Fashion Eye. Цель проекта — показать крупнейшие города мира через объективы видных фотографов страны.