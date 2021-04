Стинг купил пентхаус с видом на Центральный парк Нью-Йорка за $65,7 млн. (фото)

Свое предыдущее жилье в мегаполисе артист продал в 2018 году за $50 млн.

69-летний британский музыкант Стинг обзавелся роскошной недвижимостью в самом центре Нью-Йорка, заплатив за пентахус по адресу 220 Central Park South в здании Billionaire’s Row $ 65,7 млн. долларов, передает Mansion Global.

Музыкант купил пентхаус под своим настоящим именем, Гордон Метью Самнер. В 2018 году он продал свое жилье на 15 Central Park West за $50 млн.

Дом, в котором поселился Стинг, как и его предыдущее место жительства, был спроектирован бюро Robert A.M. Stern Architects и насчитывает всего 116 квартир. Согласно записям собственности и опубликованным отчетам, они продаются по цене от 13 до 39 миллионов долларов.

[ + – ] Здание, в котором купил квартиру Стинг

Здание, облицованное известняком "Серебряная тень Алабамы", состоит из 18-этажной виллы и 79-этажной башни. В комплексе есть обширный вид на Центральный парк, уличный автодром, затененный зрелыми деревьями, частные обеденные залы и места для развлечений, спортивный клуб и SPA.

[ + – ] Как видно на карте, дом стоит рядом с главным парком мегаполиса Фото: скриншот

Роберт Стерн, бывший декан Йельской школы архитектуры, спроектировал ряд знаковых зданий в США. Кроме 15 Central Park West и 220 Central Park South, к ним относятся два жилых колледжа в Йельском университете и Музей американской революции в Филадельфии, а также офисный небоскреб Comcast Center, второе по высоте здание в Городе братской любви, как американцы называют Филадельфию.

Стинг был ведущим автором песен, певцом и бас-гитаристом рок-группы новой волны The Police, прежде чем начать сольную карьеру в 1985 году. Лауреат 17 премий Grammy, он продал более 100 миллионов пластинок. Его сингл Every Breath You Take получил премию BMI как самая популярная песня в истории радио.

[ + – ] Вполне вероятно, что это видео записано в новой квартире певца в Нью-Йорке

Он занесен в Зал славы рок-н-ролл, получил звезду на Голливудской аллее славы, а также имеет Орден Британской Империи от королевы Елизаветы II за свой вклад в музыку.

К Нью-Йорку у артиста особенные чувства. У него даже есть песня Englishman In New York.

[ + – ] Свои чувства к Нью-Йорку Стинг озвучил в знаменитой песне

Напомним, американский миллиардер, глава хедж-фонда Citadel Кен Гриффин установил ценовой рекорд США по приобретению недвижимости. Миллиардер купил пентхаус стоимостью 238 миллионов долларов в центральной части Нью-Йорка (жилой небоскреб 220 Central Park South), что делает его обладателем самого дорогого дома в Америке. Площадь квартиры составляет 2200 кв. метров. Это тот же дом, где теперь живет Стинг.