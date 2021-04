Стінг купив пентхаус з видом на Центральний парк Нью-Йорка за $ 65,7 млн (Фото)

Своє попереднє житло у мегаполісі артист продав у 2018 році за $ 50 млн.

69-річний британський музикант Стінг обзавівся розкішною нерухомістю у самому центрі Нью-Йорка, заплативши за пентахус за адресою 220 Central Park South в будівлі Billionaire's Row $ 65,7 млн. доларів, передає Mansion Global.

Музикант купив пентхаус під своїм справжнім ім'ям, Гордон Метью Самнер. У 2018 році він продав своє житло на 15 Central Park West за $ 50 млн.

Будинок, в якому оселився Стінг, як і його попереднє місце проживання, був спроектований бюро Robert AM Stern Architects і налічує всього 116 квартир. Згідно із записами власності та опублікованими звітами, вони продаються за ціною від 13 до 39 мільйонів доларів.

[ + – ] Будівля, в якому купив квартиру Стінг

Будівля, облицьована вапняком "Срібна тінь Алабами", складається з 18-поверхової вілли і 79-поверхової вежі. У комплексі є великий вид на Центральний парк, вуличний автодром, затінений зрілими деревами, приватні обідні зали та місця для розваг, спортивний клуб і SPA.

[ + – ] Як видно на карті, будинок стоїть поруч з головним парком мегаполісу Фото: скриншот

Роберт Стерн, колишній декан Єльської школи архітектури, спроектував ряд знакових будівель у США. Крім 15 Central Park West і 220 Central Park South, до них відносяться два житлових коледжі у Єльському університеті та Музей американської революції у Філадельфії, а також офісний хмарочос Comcast Center, друга за висотою будівля у Місті братської любові, як американці називають Філадельфію.

Стінг був провідним автором пісень, співаком і бас-гітаристом рок-групи нової хвилі The Police, перш ніж почати сольну кар'єру у 1985 році. Лауреат 17 премій Grammy, він продав понад 100 мільйонів платівок. Його сингл Every Breath You Take отримав премію BMI як найпопулярніша пісня в історії радіо.

[ + – ] Цілком імовірно, що це відео записане у новій квартирі співака в Нью-Йорку

Він занесений до Зали слави рок-н-рол, отримав зірку на Голлівудській алеї слави, а також має Орден Британської Імперії від королеви Єлизавети II за свій внесок у музику.

До Нью-Йорку у артиста особливі почуття. У нього навіть є пісня Englishman In New York.

[ + – ] Свої почуття до Нью-Йорку Стінг озвучив у знаменитій пісні

Нагадаємо, американський мільярдер, голова хедж-фонду Citadel Кен Гріффін встановив ціновий рекорд США з придбання нерухомості. Мільярдер купив пентхаус вартістю 238 мільйонів доларів у центральній частині Нью-Йорка (житловий хмарочос 220 Central Park South), що робить його володарем найдорожчого будинку в Америці. Площа квартири становить 2200 кв. метрів. Це той самий будинок, де тепер живе Стінг.