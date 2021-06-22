Леди Гага в образе убийцы Гуччи появилась на обложке немецкого журнала

Актриса перевоплотилась в Патрицию Реджани, заказавшую убийство бывшего мужа, в новом фильме Ридли Скотта.

Певица и актриса Леди Гага украсила обложку июльско-августовского номера немецкого журнала Madame, причем появилась она на главной странице глянца в образе темноволосой Патриции Реджани.

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Именно ее знаменитость сыграла в новом фильме Ридли Скотта "Убийство Гуччи", съемки которого недавно завершились в Италии.

Фото звезды стилизовано под рисунок красками. На обложке Леди Гага позирует в красном платье, поверх которого наброшена светлая шуба, а образ дополняют крупные серьги, колье и пара дорогих колец на пальцах.

[ + – ] Леди Гага Фото: MADAME

Как известно, Патриция Реджани была женой Маурицио Гуччи, наследника модной империи. После развода она не смогла простить бывшему мужу того, что он бросил ее ради другой женщины, и наняла киллера, который расправился с мужчиной на ступеньках входа в офис компании 27 марта 1995 года.

В 1998 году бывшая жена покойного была признана в организации убийства и приговорена к 29 годам тюремного заключения. В 2000 году апелляционный суд Милана оставил приговор в силе, сократив срок заключения до 26 лет. Узнав об этом, Патриция пыталась повеситься на шнурке, но ее успели спасти.

Проведя в тюрьме в общей сложности 18 лет, она вышла на свободу в 2016-м.

Кроме Леди Гаги, в фильме, рассказывающем историю отношений Патриции, Маурицио и собственно убийства, снялись Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Роберт Де Ниро и другие.

Премьера картины запланирована на 2021 год, однако точная дата выхода картины пока что не называется.

Напомним, в то время, как Леди Гага находилась на съемках в Италии, в Лос-Анджелесе неизвестные подстрелили выгульщика ее собак, украв двух из трех французских бульдогов певицы. Она пообещала награду в полмиллиона долларов тому, кто вернет животных. Позже полиция задержала женщину, которая якобы случайно нашла собак. Оказалось, что за преступлением стояла целая банда, которая и предстала перед судом.