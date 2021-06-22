Леди Гага в образе убийцы Гуччи появилась на обложке немецкого журнала
Актриса перевоплотилась в Патрицию Реджани, заказавшую убийство бывшего мужа, в новом фильме Ридли Скотта.
Певица и актриса Леди Гага украсила обложку июльско-августовского номера немецкого журнала Madame, причем появилась она на главной странице глянца в образе темноволосой Патриции Реджани.
Именно ее знаменитость сыграла в новом фильме Ридли Скотта "Убийство Гуччи", съемки которого недавно завершились в Италии.
Фото звезды стилизовано под рисунок красками. На обложке Леди Гага позирует в красном платье, поверх которого наброшена светлая шуба, а образ дополняют крупные серьги, колье и пара дорогих колец на пальцах.
Как известно, Патриция Реджани была женой Маурицио Гуччи, наследника модной империи. После развода она не смогла простить бывшему мужу того, что он бросил ее ради другой женщины, и наняла киллера, который расправился с мужчиной на ступеньках входа в офис компании 27 марта 1995 года.
В 1998 году бывшая жена покойного была признана в организации убийства и приговорена к 29 годам тюремного заключения. В 2000 году апелляционный суд Милана оставил приговор в силе, сократив срок заключения до 26 лет. Узнав об этом, Патриция пыталась повеситься на шнурке, но ее успели спасти.
Проведя в тюрьме в общей сложности 18 лет, она вышла на свободу в 2016-м.
Кроме Леди Гаги, в фильме, рассказывающем историю отношений Патриции, Маурицио и собственно убийства, снялись Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Роберт Де Ниро и другие.
Премьера картины запланирована на 2021 год, однако точная дата выхода картины пока что не называется.
Напомним, в то время, как Леди Гага находилась на съемках в Италии, в Лос-Анджелесе неизвестные подстрелили выгульщика ее собак, украв двух из трех французских бульдогов певицы. Она пообещала награду в полмиллиона долларов тому, кто вернет животных. Позже полиция задержала женщину, которая якобы случайно нашла собак. Оказалось, что за преступлением стояла целая банда, которая и предстала перед судом.