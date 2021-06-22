Леді Гага в образі вбивці Гуччі з'явилася на обкладинці німецького журналу

Акторка перевтілилася в Патрицію Реджані, яка замовила вбивство колишнього чоловіка, в новому фільмі Рідлі Скотта.

Співачка й акторка Леді Гага прикрасила обкладинку липнево-серпневого номера німецького журналу Madame, причому зʼявилася вона на головній сторінці глянцю в образі темноволосої Патриції Реджані.

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Саме її зірка зіграла в новому фільмі Рідлі Скотта "Вбивство Гуччі", зйомки якого нещодавно завершилися в Італії.

Фото зірки стилізоване під малюнок фарбами. На обкладинці Леді Гага позує в червоній сукні, поверх якого накинута світла шуба, а образ доповнюють великі сережки, кольє і кілька дорогих каблучок на пальцях.

[ + – ] Леді Гага Фото: MADAME

Як відомо, Патриція Реджані була дружиною Мауріціо Гуччі, спадкоємця модної імперії. Після розлучення вона не змогла пробачити колишньому чоловікові того, що він кинув її заради іншої жінки, і найняла кілера, який розправився з чоловіком на сходах входу в офіс компанії 27 березня 1995 року.

У 1998 році колишня дружина покійного була визнана винною в організації вбивства і засуджена до 29 років тюремного увʼязнення. У 2000 році апеляційний суд Мілана залишив вирок чинним, скоротивши термін увʼязнення до 26 років. Дізнавшись про це, Патриція намагалася повіситися на шнурку, але її встигли врятувати.

Провівши у вʼязниці загалом 18 років, вона вийшла на свободу в 2016-му.

Крім Леді Гаги, у фільмі, що розповідає історію стосунків Патриції, Мауріціо та власне вбивства, знялися Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Гаєк, Роберт Де Ніро та інші.

Премʼєра картини запланована на 2021 рік, проте точна дата виходу картини поки що не називається.

Нагадаємо, в той час, як Леді Гага перебувала на зйомках в Італії, в Лос-Анджелесі невідомі підстрелили вигулювальника її собак, вкравши двох із трьох французьких бульдогів співачки. Вона пообіцяла нагороду в півмільйона доларів тому, хто поверне тварин. Пізніше поліція затримала жінку, яка нібито випадково знайшла собак. Зʼясувалося, що за злочином стояла ціла банда, яка і постала перед судом.