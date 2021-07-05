Бывший менеджер Бритни Спирс рассказал, как певица обманывала опекунов

Артистка пыталась избавиться от излишнего внимания надзирателей, приставленных к ней отцом, чтобы связаться со своим менеджером. Ее личный телефон был на постоянном прослушивании.

39-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая сейчас находится под полной опекой своего отца, неоднократно пыталась обмануть приставленных к ней охранников, стерегущих ее от имени родителя, сообщает The New Yorker.

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Бывший менеджер артистки Сэм Лютфи признался журналистам, что Бритни неоднократно одалживала телефоны у совершенно незнакомых людей, чтобы позвонить и избежать излишнего внимания со стороны опекунов.

46-летний мужчина рассказала, что таким образом певица поддерживала связь и с ним.

"Я проживу годы без контактов, а потом мне время от времени будут звонить она из туалета", — сказал он журналистам Ронану Фэрроу и Джиа Толентино в обширной статье об усилиях поп-звезды, получившей "Грэмми", избавиться от опекунства.

Лютфи сказал, что, по его мнению, телефон, которым пользуется 39-летняя Спирс, находится под наблюдением группы юристов:

"В последний раз когда звонила мне, она была в Ральфсе, в Калабасасе. После того, как она повесила трубку, мне позвонили с того же номера. Это был азиатский врач, который сказал: "Вау, это нереально! Бритни только что одолжила мой телефон!". Пять лет назад она одолжила телефон в спортзале и просто ушла с ним".

По словам Люфти, он не видел Бритни шесть лет, и считает, что постоянный надзор сильно повлиял на ее образ мышления. Например, Сэм сказал, что Бритни была абсолютно уверена в том, что если она не будет работать, будут серьезные последствия, и это «поразило ее мозг, словно выстрелы».

""Ты хочешь отменить эту встречу? Ты потеряешь пять тысяч". Она заходила в автосалон и говорила, что ей что-то нужно. Я бы сказал: "Купи это!". Ее родители говорили: "Почему вы позволили ей это сделать?". Но это машина за $80 тысяч долларов, а не яхта, и она только что получила $15 миллионов от Estée Lauder. Во всяком случае, она взрослая. Я не собираюсь говорить ей, что она не может купить яхту", – раскрыл Лютфи некоторые моменты финансовых отношений между Бритни и ее опекунами.

Откровения экс-менеджера последовали после того, как судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни отклонила последний запрос поп-звезды об отстранении ее отца Джейми Спирса от роли единоличного опекуна в ответ на ходатайство, поданное в ноябре прошлого года адвокатом Бритни Сэмюэлем Ингэмом.

В новых судебных документах, раскрытых в деле, говорится, что запрос, сделанный командой певицы, был отклонен примерно через неделю после того, как Спирс сделала заявление в суде, где в течение почти получаса рассказывала о том, что ей пришлось пережить за 13 лет.

Джейми Спирс продолжает быть единственным хранителем состояния своей дочери, а назначенная судом опекун Джоди Монтгомери курирует личные заботы артистки последние два года.

Напомним, сестра Бритни Спирс призналась, что все годы якобы поддерживала ее. При этом сама артистка жаловалась на родных и отмечала, что их неплохо было бы привлечь к ответствености.