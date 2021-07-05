Колишній менеджер Брітні Спірс розповів, як співачка обманювала опікунів

Артистка намагалася позбутися зайвої уваги наглядачів, приставлених до неї батьком, щоб зв'язатися зі своїм менеджером. Її особистий телефон був на постійному прослуховуванні.

39-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка зараз перебуває під повною опікою свого батька, неодноразово намагалася обдурити приставлених до неї охоронців, які охороняли її від імені батька, повідомляє The New Yorker.

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Колишній менеджер артистки Сем Лютфі зізнався журналістам, що Брітні неодноразово позичала телефони у зовсім незнайомих людей, щоб зателефонувати і уникнути зайвої уваги з боку опікунів.

46-річний чоловік розповів, що таким чином співачка підтримувала звʼязок і з ним.

"Я проживу роки без контактів, а потім мені час від часу буде дзвонити вона з туалету", — сказав він журналістам Ронану Ферроу і Джіа Толентіно у великій статті про зусилля поп-зірки, що отримала "Греммі", позбутися від опікунства.

Лютфі сказав, що, на його думку, телефон, яким користується 39-річна Спірс, знаходиться під наглядом групи юристів:

"Востаннє коли дзвонила мені, вона була в Ральфс, в Калабасасі. Після того, як вона повісила трубку, мені подзвонили з того ж номера. Це був азіатський лікар, який сказав: "Вау, це нереально! Брітні щойно позичила мій телефон!". Пʼять років тому вона позичила телефон в спортзалі і просто пішла з ним".

За словами Люфті, він не бачив Брітні шість років, і вважає, що постійний нагляд сильно вплинув на її тип мислення. Наприклад, Сем сказав, що Брітні була абсолютно впевнена у тому, що якщо вона не буде працювати, будуть серйозні наслідки, і це "вразило її мозок, немов постріли".

"Ти хочеш скасувати цю зустріч? Ти втратиш пʼять тисяч". Вона заходила в автосалон і говорила, що їй щось потрібно. Я б сказав: "Купи це!". Її батьки говорили: "Чому ви дозволили їй це зробити?". Але це машина за $ 80 тисяч доларів, а не яхта, і вона щойно отримала $15 мільйонів від Estée Lauder. Принаймні, вона доросла. Я не збираюся говорити їй, що вона не може купити яхту", — розкрив Лютфі деякі моменти фінансових відносин між Брітні та її опікунами .

Одкровення ексменеджера послідували після того, як суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Бренда Пенні відхилила останній запит попзірки про відсторонення її батька Джеймі Спірса від ролі одноосібного опікуна у відповідь на клопотання, подане в листопаді минулого року адвокатом Брітні Семюелем Інгемом.

У нових судових документах, розкритих у справі, йдеться про те, що запит, зроблений командою співачки, був відхилений приблизно через тиждень після того, як Спірс зробила заяву в суді, де протягом майже пів години розповідала про те, що їй довелося пережити за 13 років.

Джеймі Спірс продовжує бути єдиним хранителем статків своєї дочки, а призначена судом опікунка Джоді Монтгомері курує особисті турботи артистки останні два роки.

Нагадаємо, сестра Брітні Спірс зізналася, що всі роки нібито підтримувала її. При цьому сама артистка скаржилася на рідних і зазначала, що їх непогано було б залучити до відповідальності.