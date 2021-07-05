"Это будет кошмар для дворца": названа примерная дата возвращения Меган Маркл в Великобританию

По мнению экспертов, появление герцогов Сассекских на платиновом юбилее королевы отвлечет внимание СМИ от основного посыла торжеств, которые будут проходить несколько дней.

Принц Гарри за последние полгода уже два раза побывал на родине, прилетев на похороны деда. Герцога Эдинбургского, в апреле и открыв вместе с братом статую матери, принцессы Дианы, 1 июля, в честь ее 60-летия. Меган Маркл не сопровождала мужа в этих поездках, однако издание Express озвучило информацию о том, что уже в следующем году она прилетит в Великобританию, и ее визит станет "кошмаром для Букингемского дворца".

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Дело в том, что со 2 по 5 июня следующего года в Лондоне запланированы мероприятия, приуроченные к 70-летнему (платиновому) юбилею правления королевы. Они будут включать "Платиновую вечеринку" во дворце, живой концерт в Букингемском дворце и юбилейное представление в центре города. Старшие члены королевской семьи смогут насладиться этим праздником с балкона Букингемского дворца.

По информации СМИ, герцог и герцогиня Сассекские получат приглашение и даже могут присоединиться к другим членам семьи на балконе. Таким образом королева якобы хочет "протянуть оливковую ветвь" паре, чтобы наконец примириться после их скандального интервью Опре Уинфри.

Однако Даниэла Эльзер, ведущий австралийский королевский эксперт, предупредила, что их возвращение будет «явно огненным» и отвлечет внимание от королевы.

В статье для Cairns Post она сказала:

"Все готово для пиара и логистического кошмара непревзойденных масштабов для дворца. Суть четырехдневного юбилейного фестиваля – это не просто многомиллионное мероприятие. В основе этого дела лежит серьезный посыл, а именно, чтобы усилить дипломатическое значение и филантропический вес монархии. То есть, дом Виндзоров, кажется, сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в их силах, прямо сейчас, чтобы поддержать монархию, чтобы она могла пережить потенциально тяжелые годы правления короля Карла III (такое имя получит принц Чарльз после вступления на престол, – прим. ред)""

Однако, считает Эльзер, эта цель будет нивелирована, если на мероприятиях будут принц Гарри и Меган Маркл, которые привлекут внимание прессы, уведя ее от главных посылов торжества. Как пример, она приводит ситуацию с появлением принца Гарри на открытии памятника матери. Тогда пресса больше следила за ним и его старшим братом, гораздо меньше времени уделив рассказу о собственно мероприятии. Если же в Великобританию приедет Меган, причем, возможно, даже с сыном Арчи, фиаско не избежать.

Как известно, герцоги Сассекские объявили, что уходят с поста старших членов королевской семьи в январе 2020 года и переезжают в Калифорнию. В марте 2021 года они дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором обвинили неназванного члена королевской семьи в неуважении к расе, а также заявили, что когда Меган испытывала проблемы психологического характера, ей не пришли на помощь.

В ответ Букингемский дворец выступил от имени королевы с редким заявлением, в котором выразил сожаление в связи с тем, что пережила жена Гарри, однако при дворе добавили что "некоторые воспоминания могут отличаться" об описанных событиях.

Напомним, Меган Маркл в свидетельстве о рождении дочери не указала титул герцогини Сассекской, ограничившись своими именем и фамилией. Девочка появилась на свет 4 июня, однако о ее рождении стало известно спустя два дня.