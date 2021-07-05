"Це буде кошмар для палацу": названа приблизна дата повернення Меган Маркл у Великобританію

На думку експертів, поява герцогів Сассекських на платиновому ювілеї королеви відверне увагу ЗМІ від основного посилу урочистостей, які будуть проходити кілька днів.

Принц Гаррі за останні півроку вже двічі побував на батьківщині, прилетівши на похорон діда, герцога Единбурзького, в квітні та відкривши разом із братом статую матері, принцеси Діани, 1 липня, на честь її 60-річчя. Меган Маркл не супроводжувала чоловіка в цих поїздках, проте видання Express озвучило інформацію про те, що вже в наступному році вона прилетить до Великобританії, і її візит стане "кошмаром для Букінгемського палацу".

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Справа в тому, що з 2 по 5 червня наступного року в Лондоні заплановані заходи, приурочені до 70-річного (платинового) ювілею правління королеви. Вони враховуватимуть "Платинову вечірку" в палаці, живий концерт у Букінгемському палаці та ювілейну виставу в центрі міста. Старші члени королівської сімʼї зможуть насолодитися цим святом із балкона Букінгемського палацу.

За інформацією ЗМІ, герцог і герцогиня Сассекські отримають запрошення і навіть можуть приєднатися до інших членів сімʼї на балконі. Так королева нібито хоче "протягнути оливкову гілку" парі, щоб нарешті примиритися після їхнього скандального інтервʼю Опрі Вінфрі.

Однак Даніела Ельзер, провідна австралійська королівська експертка, попередила, що їхнє повернення буде «очевидно вогненним» і відверне увагу від королеви.

У статті для Cairns Post вона сказала:

"Все готово для піару та логістичного кошмару неперевершених масштабів для палацу. Суть чотириденного ювілейного фестивалю — це не просто багатомільйонний захід. В основі цієї справи лежить серйозний посил, а саме, щоб посилити дипломатичне значення і філантропічну вагу монархії. Тобто, будинок Віндзорів, здається, зосереджений на тому, щоб зробити все, що в їхніх силах, прямо зараз, щоб підтримати монархію, щоб вона могла пережити потенційно важкі роки правління короля Карла III (таке імʼя отримає принц Чарльз після вступу на престол, — прим. ред)".

Однак, вважає Ельзер, ця мета буде знівельована, якщо на заходах будуть принц Гаррі та Меган Маркл, які привернуть увагу преси, відвернувши її від головних меседжів торжества. Як приклад, вона наводить ситуацію з появою принца Гаррі на відкритті памʼятника матері. Тоді преса більше стежила за ним і його старшим братом, набагато менше часу приділивши розповіді про власне захід. Якщо ж до Великобританії приїде Меган, причому, можливо, навіть із сином Арчі, фіаско не уникнути.

Як відомо, герцоги Сассекські оголосили, що йдуть з поста старших членів королівської сімʼї в січні 2020 року і переїжджають до Каліфорнії. У березні 2021 року вони дали інтервʼю американській телеведучій Опрі Вінфрі, в якому звинуватили неназваного члена королівської сімʼї в неповазі до раси, а також заявили, що коли Меган мала проблеми психологічного характеру, їй не прийшли на допомогу.

У відповідь Букінгемський палац виступив від імені королеви з рідкісною заявою, в якій висловив жаль у звʼязку з тим, що пережила дружина Гаррі, проте при дворі додали що "деякі спогади можуть відрізнятися" про описані події.

Нагадаємо, Меган Маркл у свідоцтві про народження дочки не вказала титул герцогині Сассекської, обмежившись своїми імʼям і прізвищем. Дівчинка зʼявилася на світ 4 червня, проте про її народження стало відомо через два дні.