Первый после Мэнсона: Дита фон Тиз отправилась на Майорку с молодым бойфрендом

Адам Райцевич, новая пассия бурлеск-дивы, работает графическим дизайнером в компании Disney

Дита фон Тиз, 48-летняя звезда бурлеска, когда все селебрити отправились в Италию, уехала на Майорку с 35-летним бойфрендом, с которым у нее первые серьезные отношения после певца Мэрилина Мэнсона. Об этом пишет Daily Mail.

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Пара гуляла по столице острова Пальме, осматривала достопримечательности и устроила свидание в ресторане.

[ + – ] Дита фон Тиз и Адам Райцевич

Дита не изменила своему ретро-стилю даже во время отпуска и выбрала для прогулки узорчатую миди-юбку, золотые босоножки и сонцезащитные очки "кошачий глаз".

С Адамом Райцевичем у Диты первые серьезные отношения с того момента, как она развелась с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном.

"Адам — графический дизайнер, заботливый парень. И да, он моложе меня, но нас это совсем не смущает. Я давно приняла решение не иметь детей. Адам согласен с этим. Думаю, в нашем мире это неудивительно, не так ли?", — рассказывала бурлеск-дива о своем бойфренде.

Если Дита весьма публичная личность и продвигает в соцсетях свою марку белья и косметики, чаще всего рекламируя ее на себе, то про Адама неизвестно практически ничего.

Напомним, в 2012 году Дита создала собственную линию макияжа Classics в партнерстве с брендом Artdeco. В том же году она запустила коллекцию нижнего белья Von Follies.

[ + – ] Фото: Instagram ditavonteese

А ее бойфренда нет в соцсетях, он не дает интервью и уже много лет работает графическим дизайнером в компании Disney.

Дита фон Тиз обрела популярность в качестве звезды Playboy и как популяризатор бурлеска. Ее настоящее имя Хизер Рене Свит и она родом из Мичигана. В юности она подрабатывала в стриптиз-клубах и мечтала стать костюмером в исторических фильмах.

Тогда же она выбрала свой стиль в духе "старого Голливуда" и не изменяет ему уже много лет. Интересно, но свой псевдоним она выбрала случайно: имя Дита в честь актрисы Диты Парло, а фамилию фон Тиз, благодаря ошибке редакторов журнала Playboy.