Перший після Менсона: Діта фон Тіз вирушила на Майорку з молодим бойфрендом

Адам Райцевіч, нова пасія бурлеск-діви, працює графічним дизайнером у компанії Disney

Діта фон Тіз, 48-річна зірка бурлеску, коли всі селебріті вирушили до Італії, поїхала на Майорку з 35-річним бойфрендом, із яким у неї перші серйозні стосунки після співака Меріліна Менсона. Про це пише Daily Mail.

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Пара гуляла по столиці острова Пальма, оглядала визначні пам'ятки та влаштувала побачення в ресторані.

[ + – ] Діта фон Тіз і Адам Райцевіч

Діта не змінила свого ретро-стилю навіть під час відпустки та вибрала для прогулянки мереживну міді-спідницю, золоті босоніжки та сонцезахисні окуляри "котяче око".

З Адамом Райцевічем у Діти перші серйозні стосунки з того моменту, як вона розлучилася з рок-музикантом Мерліном Менсоном.

"Адам — графічний дизайнер, турботливий хлопець. І так, він молодший за мене, але нас це зовсім не бентежить. Я давно прийняла рішення не мати дітей. Адам згоден із цим. Думаю, у нашому світі це не дивно, чи не так?" — розповідала бурлеск-діва про свого бойфренда.

Якщо Діта вельми публічна особа і просуває в соцмережах свою марку білизни й косметики, найчастіше рекламуючи її на собі, то про Адама невідомо практично нічого.

Нагадаємо, у 2012 році Діта створила власну лінію макіяжу Classics у партнерстві з брендом Artdeco. У тому ж році вона запустила колекцію нижньої білизни Von Follies.

[ + – ] Фото: Instagram ditavonteese

А її бойфренда немає в соцмережах, він не дає інтерв'ю і вже багато років працює графічним дизайнером у компанії Disney.

Діта фон Тіз стала популярною в якості зірки Playboy і як популяризаторка бурлеску. Її справжнє ім'я Хізер Рене Світ, і вона родом із Мічигану. В юності вона підробляла в стриптиз-клубах і мріяла стати костюмером в історичних фільмах.

Тоді ж вона вибрала свій стиль у дусі "старого Голлівуду" і не зраджує йому вже багато років. Цікаво, але свій псевдонім вона вибрала випадково: ім'я Діта на честь актриси Діти Парло, а прізвище фон Тіз завдяки помилці редакторів журналу Playboy.