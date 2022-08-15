Мерілін Менсон змінився до невпізнання

Мерілін Менсон зараз переживає не найлегші часи.

53-річний американський рок-співак Мерілін Менсон, на якого подали в суд одразу три жінки, звинувативши його в сексуальному насильстві, вперше за довгий час був помічений на вулиці в компанії своєї 37-річної дружини Ліндсей Узіч. Пара гуляла в Лос-Анджелесі, і Менсон привернув увагу перехожих тим, наскільки сильно змінилася його зовнішність, пише Daily Mail.

Музикант, справжнє ім'я якого Браян Г'ю Ворнер, був одягнений у все чорне, включаючи пальто, футболку, мішкуваті штани та шкіряні черевики. Музикант помітно погладшав, через що впізнати його відразу могли не всі. З огляду на відсутність традиційного гриму та нафарбованих чорною помадою губ він зовсім нічим не відрізнявся від простих перехожих.

Ліндсей Узіч для прогулянки Голівудом одягла зелену максісукню, поверх якої накинула чорний кардиган, а також шкіряні чорні черевики. Руде волосся вона зібрала у високу зачіску, завершивши образ маленькою чорною сумкою Chanel.

Зараз Менсон позивається до акторки Есме Б'янко, моделей Ешлі Морган Смітін і Джейн Доу, які звинуватили його в зґвалтуваннях, а також подав зустрічний позов проти колишньої дівчини, акторки Еван Рейчел Вуд, яка звинуватила його в сексуальному насильстві, за наклеп. Остання стала першою, хто відкрито розповів про знущання та насильство Меріліна Менсона. У документах, які вона подала в суд проти колишнього, стверджується, що Менсон показував відео, у якому він прив'язував жінку до стільця, змушував її пити рідину, схожу на сечу, а також погрожував пістолетом. Він нібито знімав це для короткометражки 1996 року, яка так і не вийшла. Після цього, як вказано в документі, Менсон ставав жорстокішим під час сексу.

Нагадаємо, у лютому співачка Фібі Бріджерс написала про "кімнату зґвалтувань" у маєтку Меріліна Менсона. Минулого року співак продав цей будинок за 1,8 млн доларів.

Також ми розповідали, що Мерілін Менсон плюнув у свого оператора, пів року не відповідав на запити поліції, проте згодом здався після отримання ордера на арешт.