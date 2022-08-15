Мэрилин Мэнсон изменился до неузнаваемости

Мэрилин Мэнсон сейчас переживает не самые легке времена.

53-летний американский рок-певец Мэрилин Мэнсон, на которого подали в суд сразу три женщины, обвинив его в сексуаьном насилии, впервые за долгое время был замечен на улице в компании своей 37-летней жены Линдси Усич. Пара гуляла в Лос-Анджелесе, и Мэнсон привлек внимание прохожих тем, насколько сильно изменилась его внешность, пишет Daily Mail.

Музыкант, настоящее имя которого Брайан Хью Уорнер, был одет во все черное, включая пальто, футболку, мешковатые штаны и кожаные ботинки. Музыкант выглядел заметно располневшим, из-за чего узнать его сразу могли не все. Учитывая отсутствие традиционного грима и накрашенных черной помадой губ он и вовсе ничем не отличался от простых прохожих.

Линдси Усич для прогулки по Голливуду надела зеленое макси-платье, поверх которого накинула черный кардиган, а также кожаные черные ботинки. Рыжие волосы она собрала в высокую прическу, завершив образ маленькой черной сумкой Chanel.

Сейчас Мэнсон судится с актрисой Эсме Бьянко, моделями Эшли Морган Смитин и Джейн Доу, которые обвинили его в изнасилованиях, а также подал встречный иск против бывшей девушки, актрисы Эван Рэйчел Вуд, обвинившей его в сексуальном насилии, за клевету. Последняя стала первой, кто открыто рассказал об издевательствах и насилии Мэрилина Мэнсона. В документах, которые она подала в суд против бывшего, утверждается, что Мэнсон показывал видео, в котором он привязывал женщину к стулу, заставлял ее пить жидкость, похожую на мочу, а также угрожал пистолетом. Он якобы снимал это для короткометражки в 1996 году, которая так и не вышла. После этого, как указывается в документе, Мэнсон становился более жестоким во время секса.

Напомним, в феврале певица Фиби Бриджерс написала о "комнате изнасилований" в особняке Мэрилина Мэнсона. В прошлом году певец продал этот дом за 1,8 млн долларов.

Также мы рассказывали, что Мэрилин Мэнсон плюнул в своего оператора, полгода не отвечал на запросы полиции, однако впоследствии сдался после получения ордера на арест.