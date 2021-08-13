Певицу МакSим выписывают из больницы, – СМИ

Выписку певицы журналистам подтвердила ее представитель. Теперь Марина Максимова будет проходить амбулаторное лечение дома.

38-летнюю певицу Марину Максимову, более известную под сценическим именем MaкSим, 13 августа выписывают из больницы, и дальнейшее лечение она продолжит дома амбулаторно, сообщают росСМИ со ссылкой на представительницу артистки Яну Богушевскую.

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По мнению врачей, дальнейшей необходимости в пребывании Марины в клинике нет, и динамика выздоровления более чем хорошая.

Концертный директор артистки Маргарита Соколова пока что никак не прокомментировала информацию в СМИ.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем у MaкSим начались в июне. Но она до последнего момента откладывала визит к врачам, чтобы не срывать концерты, пока с одного из них ее не отправили в больницу. Там врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию, и уже 19 июня она была подключена к ИВЛ и введена в медикаментозный сон. Таким образом медики хотели помочь ее организму справиться с болезнью и нагрузкой.

За более чем месяц комы Марина не раз становилась объектом слухов и домыслов. Ее состояние описывалось как крайне тяжелое, а некоторые СМИ писали, что она практически при смерти. При этом представители артистки призывали не верить этому.

В итоге все негативные прогнозы не осуществились, и 26 июля стало известно, что она вышла из комы. 9 августа артистка опубликовала свой первый за последние месяцы пост в соцсети, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех, кто молился за нее и переживал.