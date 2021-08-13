Співачку МакSим виписують з лікарні, — ЗМІ

Виписку співачки журналістам підтвердила її представниця. Тепер Марина Максимова проходитиме амбулаторне лікування вдома.

38-річну співачку Марину Максимову, більш відому під сценічним ім'ям MaкSим, 13 серпня виписують з лікарні, і подальше лікування вона продовжить вдома амбулаторно, повідомляють РосЗМІ з посиланням на представницю артистки Яну Богушевську.

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На думку лікарів, подальшої необхідності в перебуванні Марини в клініці немає, і динаміка одужання більш ніж хороша.

Концертний директор артистки Маргарита Соколова поки що ніяк не прокоментувала інформацію в ЗМІ.

Нагадаємо, серйозні проблеми зі здоров'ям у MaкSим почалися в червні. Але вона до останнього моменту відкладала візит до лікарів, щоб не зривати концерти, поки з одного з них її не відправили в лікарню. Там лікарі діагностували у неї двосторонню пневмонію, і вже 19 червня вона була підключена до ШВЛ і введена в медикаментозний сон. Так медики хотіли допомогти її організму впоратися з хворобою і навантаженням.

За більш ніж місяць коми Марина не раз ставала об'єктом чуток і домислів. Її стан описувався як вкрай важкий, а деякі ЗМІ писали, що вона практично в кроці від смерті. При цьому представники артистки закликали не вірити цьому.

Зрештою всі негативні прогнози не здійснилися, і 26 липня стало відомо, що вона вийшла з коми. 9 серпня артистка опублікувала свій перший за останні місяці допис у соцмережі, в якому розповіла про свій стан і подякувала всім, хто молився за неї і переживав.