Бен Аффлек снял потенциальную тещу в рекламе азартных игр (видео)

Гваделупе Родригес появилась в эпизодической роли, сыграв женщину, сорвавшую куш на игровом автомате.

49-летний оскароносный американский актер Бен Аффлек стал режиссером и главным героем рекламы приложения для спортивных азартных игр WynnBET, а компанию в кадре ему составила никто иная как мать его возлюбленной Дженниффер Лопес, 75-летняя Гваделупе Родригес, пишет The New-York Post.

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По сюжету, Родригес, исполняющая эпизодическую роль, штурмует сразу два игровых автомата со словами "Давай, Лупе! Ты можешь делать это, девочка, точно так же, как игровые автоматы в Сент-Луисе!" и решает спустить последние деньги, надеясь сорвать крупный куш.

В какой-то момент мимо проходит Аффлек, и Гваделупе выигрывает.

Кроме нее, в кадре можно увидеть чемпиона НБА Шакила О"Нила и комика Мелвина Грегга.

Рекламный ролик снимался еще и июне. Тогда папарацци заметили Аффлека и Родригес вместе, а в СМИ снова поползли слухи о возрождении пары Беннифер. Именно так журналисты окрестили союз Бена и Дженнифер. На тот момент знаменитости еще не подтвердили, что между ними снова все серьезно.

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По информации издания, Гваделупе однажды выиграла в казино Атлантик-Сити $2,4 млн, за что получила от своей дочери прозвище "большой игрок".

Страсть Родригес к азартным играм разделяет и Бен, что создало для него немалые проблемы в первом браке наравне с пристрастием к алкоголю.

Напомним, Бен Аффлек недавно появился у дома своей бывшей жены Дженнифер Гарнер и выглядел очень счастливым. Перед этим он отдохнул с Джей Ло, отметив ее 52-летие на яхте, которая, по информации СМИ, принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.