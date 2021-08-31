Бен Аффлек зняв потенційну тещу в рекламі азартних ігор (відео)

Гваделупе Родрігес з'явилася в епізодичній ролі, зігравши жінку, яка зірвала куш на ігровому автоматі.

49-річний оскароносний американський актор Бен Аффлек став режисером і головним героєм реклами додатку для спортивних азартних ігор WynnBET, а компанію в кадрі йому склала ніхто інша як мати його коханої Дженніффер Лопес, 75-річна Гваделупе Родрігес, пише The New-York Post.

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За сюжетом, Родрігес, яка виконує епізодичну роль, штурмує відразу два ігрових автомати зі словами: "Давай, Лупі! Ти можеш робити це, дівчинко, точно так само, як ігрові автомати в Сент-Луїсі!" — і вирішує спустити останні гроші, сподіваючись зірвати великий куш.

У якийсь момент повз проходить Аффлек, і Гваделупі виграє.

Крім неї, в кадрі можна побачити чемпіона НБА Шакіла О'Ніла і коміка Мелвіна Грегга.

Рекламний ролик знімався ще у червні. Тоді папараці помітили Аффлека і Родрігес разом, а в ЗМІ знову поповзли чутки про відродження пари Бенніфер. Саме так журналісти охрестили союз Бена і Дженніфер. На той момент знаменитості ще не підтвердили, що між ними знову все серйозно.

[ + – ] Бен Аффлер виступив режисером рекламного ролика

За інформацією видання, Гваделупі одного разу виграла в казино Атлантик-Сіті $ 2,4 млн, за що отримала від своєї дочки прізвисько "великий гравець".

Пристрасть Родрігес до азартних ігор розділяє і Бен, що створило для нього чималі проблеми в першому шлюбі нарівні з пристрастю до алкоголю.

Нагадаємо, Бен Аффлек недавно з'явився біля будинку своєї колишньої дружини Дженніфер Гарнер і мав дуже щасливий вигляд. Перед цим він відпочив із Джей Ло, відсвяткувавши її 52-річчя на яхті, яка, за інформацією ЗМІ, належить українському мільярдерові Рінату Ахметову.