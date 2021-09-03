Молодого бойфренда Бритни Спирс заметили в магазине Cartier у витрины с кольцами

Сама певица слухи о возможной скорой свадьбе никак не комментирует.

27-летний бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари дал СМИ новый повод для слухов о том, как развиваются его отношения с 39-летней певицей, с которой он уже несколько лет вместе. Как пишет Page Six, молодого человека заметили в ювелирном бутике Cartier в Беверли-Хиллз, где он рассматривал витрину с обручальными кольцами.

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Папарацци сфотографировали мужчину в тот момент, когда он внимательно изучал выставленные кольца с бриллиантами, а затем что-то снял на телефон. В конце концов сотрудница магазина достала что-то, похожее на кольцо, чтобы он мог еще лучше рассмотреть его.

Купил ли он украшение, СМИ молчат, однако на фоне того, что еще в июне Бритни признавалась, что снова хочет замуж и детей, а это станет возможным только после того, как она избавиться от опеки отца, появление Асгари в ювелирном магазине натолкнуло обозревателей светской хроники на мысль о том, что уже вскоре он может сделать Спирс предложение, учитывая последние перемены в ее жизни.

Как известно, отец Бритни решил сложить с себя обязанности ее опекуна под давлением общественности, однако недавно адвокат певицы заявил, что за бесплатно Джейми Спирс делать это не готов и якобы требует $2 млн долларов "отступных".

Сама же певица на предполагаемое скорое изменение своего статуса никак не намекает, традиционно публикуя в Instagram свои фото, а также записи танцев. Ранее она благодарила Сэма за то, что он поддержал ее в самые трудные моменты жизни.