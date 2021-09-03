Молодого бойфренда Брітні Спірс помітили в магазині Cartier біля вітрини з обручками

Сама співачка чутки про можливе швидке весілля ніяк не коментує.

27-річний бойфренд Брітні Спірс Сем Асгарі дав ЗМІ новий привід для чуток про те, як розвиваються його стосунки з 39-річною співачкою, з якою він вже кілька років разом. Як пише Page Six, молодика помітили в ювелірному бутику Cartier в Беверлі-Хіллз, де він розглядав вітрину з обручками.

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Папараці сфотографували чоловіка в той момент, коли він уважно вивчав виставлені обручки з діамантами, а потім щось зняв на телефон. Зрештою співробітниця магазину дістала щось, схоже на кільце, щоб він міг ще краще розглянути його.

Чи купив він прикрасу, ЗМІ мовчать, однак на тлі того, що ще в червні Брітні зізнавалася, що знову хоче заміж і дітей, а це стане можливим тільки після того, як вона позбутися опіки батька, поява Асгарі в ювелірному магазині наштовхнула оглядачів світської хроніки на думку про те, що вже незабаром він може зробити Спірс пропозицію, враховуючи останні зміни в її житті.

Як відомо, батько Брітні вирішив скласти з себе обов'язки її опікуна під тиском громадськості, проте недавно адвокат співачки заявив, що за безкоштовно Джеймі Спірс робити це не готовий і нібито вимагає $2 млн доларів "відступних".

Сама ж співачка на передбачувану швидку зміну свого статусу ніяк не натякає, традиційно публікуючи в Instagram свої фото, а також записи танців. Раніше вона дякувала Сему за те, що він підтримав її в найважчі моменти життя.