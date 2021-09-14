Новая эротика. Начались съемки новой экранизации романа "Любовник леди Чаттерлей"

Главную роль в фильме исполняет Эмма Коррин, звезда сериала "Корона"

Появились первые фотографии со съемочной площадки новой киноадаптации Netflix "Любовник леди Чаттерлей". Главная роль досталась новой звезде английского кино: Эмме Коррин, которая играла принцессу Диану в 4-м сезоне нашумевшего сериала "Корона". Об этом пишет Daily Mail.

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Роль егеря Оливера Меллорса досталась британцу Джеку О'Коннеллу. Актер прославился ролями в сериалах "Молокососы" и "Северные воды".

[ + – ] Актер Джек О'Коннелл Фото: Instagram jackoconnellove

Судя по снимкам, сериал будет точной адаптацией знаменитого романа Дэвида Лоуренса, опубликованного в 1928 году. По крайней мере, наряд Эммы Коррин отвечает духу времени.

Фото: MCPIX

Фото: MCPIX

Режиссером выступает Лаура де Клермон-Тоннер. А сценарий написал американский сценарист Дэвид Мэги, автор сценариев к нашумевшим "Жизнь Пи" и "Майкл Джексон: в поисках Неверленда".

Напомним, роман Дэвида Лоуренса рассказывает историю юной Констанс Чаттерлей, ее парализованного после Первой мировой войны мужа и ее любовника, мрачного егеря Оливера Меллорса.

Публикацию романа сопровождал грандиозный скандал. Роман критиковали за откровенные эротические сцены, автора обвиняли в безнравственности и особо блюстителей морали возмущал тот факт, что в романе показаны отношения между людьми из разных социальных сословий.

В 1928 году роман был запрещен в Великобритании к дальнейшему изданию, а готовый тираж был изъят и уничтожен. Только в 1960 году роман вновь увидел свет. Рискнуло издательство Penguin Books. Впрочем его и тогда пытались запретить к публикации. Судебное разбирательство привлекло внимание к роману. В первые шесть недель накануне Рождества 1960 года были куплены два миллиона экземпляров.

Роман был экранизирован более 10 раз. Существует даже индийская киноадаптация и порно-версия. В последний раз фильм по роману снимали в 2015 году. Главные роли в нем исполнили Холлидей Грейнджер ("Борджиа") и Ричард Мэдден ("Игра престолов").