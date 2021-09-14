Нова еротика. Почалися зйомки нової екранізації роману "Коханець леді Чаттерлей"

Головну роль у фільмі виконує Емма Коррін, зірка серіалу "Корона"

З'явилися перші фотографії зі знімального майданчика нової кіноадаптації Netflix "Коханець леді Чаттерлей". Головна роль дісталася новій зірці англійського кіно, Еммі Коррін, яка грала принцесу Діану в 4-му сезоні популярного серіалу "Корона". Про це пише Daily Mail.

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Роль єгеря Олівера Меллорса дісталася британцеві Джеку О'Коннеллу. Актор прославився ролями в серіалах "Скінс" і "Північні води".

[ + – ] Актор Джек О'Коннелл Фото: Instagram jackoconnellove

Судячи по знімках, серіал буде точною адаптацією знаменитого роману Девіда Лоуренса, опублікованого в 1928 році. Принаймні, одяг Емми Коррін відповідає духу часу.

Фото: MCPIX

Фото: MCPIX

Режисером виступає Лаура де Клермон-Тоннер. А сценарій написав американський сценарист Девід Мегі, автор сценаріїв до гучних "Життя Пі" і "Майкл Джексон: у пошуках Неверленду".

Нагадаємо, роман Девіда Лоуренса розповідає історію юної Констанс Чаттерлей, її паралізованого після Першої світової війни чоловіка і її коханця, похмурого єгеря Олівера Меллорса.

Публікацію роману супроводжував грандіозний скандал. Роман критикували за відверті еротичні сцени, автора звинувачували в аморальності, і особливо охоронців моралі обурював той факт, що в романі показані стосунки між людьми з різних соціальних станів.

У 1928 році роман був заборонений у Великобританії до подальшого видання, а готовий тираж було вилучено і знищено. Тільки в 1960 році роман знову побачив світ. Ризикнуло видавництво Penguin Books. Втім його й тоді намагалися заборонити для публікації. Судовий розгляд привернув увагу до роману. У перші шість тижнів напередодні Різдва 1960 року було куплено два мільйони примірників.

Роман був екранізований більше 10 разів. Існує навіть індійська кіноадаптація і порно-версія. Востаннє фільм за романом знімали в 2015 році. Головні ролі в ньому виконали Холлідей Грейнджер ("Борджіа") і Річард Медден ("Гра престолів").