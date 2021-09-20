Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о своей дочери

По словам cупермодели, ее дочь – ребенок мечты.

51-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая весной сообщила о том, что стала мамой, в интервью ВВС призналась, что ее дочь растет спокойной и не доставляет хлопот.

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По словам знаменитости, малышка – ребенок мечты.

"Она чудесная. Уже очень независимая, умная, внимательная, спит по 12 часов в день. Она хорошая девочка", – отметила Наоми. Больше никаких подробностей о ребенке она не раскрыла.

Как известно, Кэмпбелл прячет ребенка, рожденного суррогатной матерью, от посторонних глаз и пока что ни разу не показала лицо девочки, ограничиваясь снимками босых детских ножек или в фирменных туфельках от мировых брендов.

[ + – ] Впервые о девочке Наоми рассказала в мае этого года

По словам инсайдеров, малышку она воспитывает вместе с бойфрендом-миллионером, имя которого тоже держит в секрете, и папарацци до сих пор так и не выяснили, кто же занял сердце "черной пантеры".

Ранее Наоми призналась, что за свой многолетний успех в индустрии моды ей пришлось заплатить очень высокую цену, однако она ни о чем не жалеет. Она продолжает сниматься для лучших домов моды и появляется на подиумах, а также демонстрирует стройную фигуру в купальниках.