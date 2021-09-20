Наомі Кемпбелл уперше розповіла про свою доньку

За словами cупермоделі, її дочка — дитина мрії.

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка навесні повідомила про те, що стала мамою, в інтерв'ю ВВС зізналася, що її дочка росте спокійною і не завдає клопоту.

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За словами знаменитості, малятко — дитина мрії.

"Вона чудова. Уже дуже незалежна, розумна, уважна, спить 12 годин на день. Вона хороша дівчинка", — зазначила Наомі. Більше ніяких подробиць про дитину вона не розкрила.

Як відомо, Кемпбелл ховає дитину, народжену сурогатною матір'ю, від сторонніх очей і поки що жодного разу не показала обличчя дівчинки, обмежуючись знімками босих дитячих ніжок або у фірмових туфельках від світових брендів.

[ + – ] Уперше про дівчинку Наомі розповіла в травні цього року

За словами інсайдерів, малятко вона виховує разом з бойфрендом-мільйонером, ім'я якого теж тримає в секреті, і папараці досі так і не з'ясували, хто ж зайняв серце "чорної пантери".

Раніше Наомі зізналася, що за свій багаторічний успіх в індустрії моди їй довелося заплатити дуже високу ціну, однак, вона ні про що не шкодує. Вона продовжує зніматися для кращих будинків моди і з'являється на подіумах, а також демонструє струнку фігуру в купальниках.