Бриджит Бардо раскритиковала прощание с Бельмондо в Доме инвалидов

Актриса заявила, что Жан-Полю не понравились бы его похороны

28 сентября исполняется 87 лет Бриджит Бардо, секс-символу 50-х и известной актрисе. Она дала небольшое интервью, в котором раскритиковала недавние похороны своего коллеги, Жана-Поля Бельмондо. Об этом пишет Le Figaro.

"Жану-Полю Бельмондо не понравились бы его похороны в Доме инвалидов", — заявила актриса.

"Он был очарователен, но я не понимаю истоков оказываемого ему национального почтения, его похороны в Доме Инвалидов, с правительством и всеми остальными, вряд ли ему понравились бы, он не был поклонником таких грандиозных зрелищ", — объяснила она.

В отношении почестей, оказанных ее подруге Жозефине Бейкер, актрисе и танцовщице, которую собираются перезахоронить в Пантеоне, Бриджит также не в восторге. "Это явно не идея года! Я не уверена, что это было ее желанием. Встретиться с Виктором Гюго, с другими выдающимися людьми в том месте… Допустим, она была несравненной. Вы выражаете ей свое уважение, но я не знаю, понравилось бы ей это", — заявила Бардо и предупредила на будущее не устраивать ничего подобного в случае ее смерти.

"Мне бы этого не хотелось. Мне все равно, где меня похоронят", — резюмировала актриса. Она отметила, что разочарована тем, как продвигается ее деятельность по защите животных. Бардо даже сказала, что разочарована и знает, что после ее смерти "страдания животных продолжатся".

Высказалась Бардо и по поводу французских президентов. Франсуа Миттерана она назвала одержимым "только пирамидой Лувра", а Эммануэля Макрона — "нулем".

Напомним, Бриджит Бардо начала свою кинокарьеру еще в 1950-х, слава к ней пришла после картины Роже Вадима "И бог создал женщину". В фильме Бардо появлялась обнаженной и танцевала на столе. Критики были шокированы, но юная актриса получила статус секс-символа и прославилась на весь мир.

[ + – ] Бриджит Бардо в фильме "И бог создал женщину" Фото: Скриншот

Женщины копировали ее манеру одеваться, ее прическу и макияж. Она встречалась с самыми известными мужчинами своего времени, в 1970 году актриса была выбрана первой моделью для бюста Марианны, официального символа Франции.

[ + – ] Бриджит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну" Фото: Скриншот

В 1973 году, незадолго до своего сорокалетия Бардо объявила о завершении карьеры в кино и посвятила свою жизнь борьбе за права животных. В 1986 году она открыла Фонд защиты животных — Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals.

Сейчас Бриджит Бардо живет на своей вилле в Сен-Тропе в окружении животных, спасенных ею из зверинцев и от жестоких хозяев. Она не общается с сыном после выхода ее мемуаров. Ее последним мужем стал Бернар д'Ормаль, бывший советник Национального фронта Франции, соратник Марин Ле Пен. Пара поженилась в 1992 году.