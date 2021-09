Бріджит Бардо розкритикувала прощання з Бельмондо в Будинку інвалідів

Актриса заявила, що Жану-Полю не сподобався б його похорон

28 вересня виповнюється 87 років Бріджит Бардо, секс-символу 50-х і відомій актрисі. Вона дала невелике інтерв'ю, у якому розкритикувала нещодавні похорони свого колеги, Жана-Поля Бельмондо. Про це пише Le Figaro.

"Жану-Полю Бельмондо не сподобався б його похорон у Будинку інвалідів", — заявила актриса.

"Він був чарівний, але я не розумію витоків направленої до нього національної поваги, його похорон у Будинку Інвалідів, з урядом і всіма іншими, навряд чи йому сподобався б, він не був прихильником таких грандіозних видовищ", — пояснила вона.

Щодо почестей, наданих її подрузі Жозефіні Бейкер, актрисі і танцівниці, яку збираються перепоховати в Пантеоні, Бріджит також не в захваті. "Це явно не ідея року! Я не впевнена, що це було її бажанням. Зустрітися з Віктором Гюго, з іншими видатними людьми в тому місці ... Припустимо, вона була незрівнянною. Ви висловлюєте їй свою повагу, але я не знаю, чи сподобалося б їй це", — заявила Бардо і попередила на майбутнє не влаштовувати нічого подібного в разі її смерті.

"Мені б цього не хотілося. Мені все одно, де мене поховають", — резюмувала актриса. Вона зазначила, що розчарована тим, як просувається її діяльність щодо захисту тварин. Бардо навіть сказала, що розчарована і знає, що після її смерті "страждання тварин продовжаться".

Висловилася Бардо і з приводу французьких президентів. Франсуа Міттерана вона назвала одержимим "тільки пірамідою Лувру", а Емманюеля Макрона — "нулем".

Нагадаємо, Бріджит Бардо розпочала свою кінокар'єру ще в 1950-х, слава до неї прийшла після картини Роже Вадима "І Бог створив жінку". У фільмі Бардо з'являлася оголеною і танцювала на столі. Критики були шоковані, але юна актриса отримала статус секс-символу і прославилася на весь світ.

[ + – ] Бріджит Бардо у фільмі "І Бог створив жінку" Фото: Скриншот

Жінки копіювали її манеру одягатися, її зачіску та макіяж. Вона зустрічалася з найвідомішими чоловіками свого часу, у 1970 році актриса була обрана першою моделлю для бюста Маріанни, офіційного символу Франції.

[ + – ] Бріджит Бардо у фільмі "Бабетта йде на війну" Фото: Скриншот

У 1973 році, незадовго до свого сорокаріччя, Бардо оголосила про завершення кар'єри в кіно і присвятила своє життя боротьбі за права тварин. У 1986 році вона відкрила Фонд захисту тварин — Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals.

Наразі Бріджит Бардо живе на своїй віллі в Сен-Тропе в оточенні тварин, врятованих нею зі звіринців і від жорстоких господарів. Вона не спілкується із сином після виходу її мемуарів. Її останнім чоловіком став Бернар д'Ормаль, колишній радник Національного фронту Франції, соратник Марін Ле Пен. Пара одружилася в 1992 році.