"У нас родился ребенок": жених Бритни Спирс опубликовал видео с куклой

Бритни спирс танцует с игрушкой и целует ее, намекая на то, что это девочка.

27-летний бойфренд 39-летней поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари поделился в сториз Instagrm видео, на котором его возлюбленная танцует с куклой-пупсом и целует ее. При этом и артистка, и игрушка одеты в розовые вещи, как бы намекая на пол гипотетического малыша.

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"Эксклюзивно! У нас родился ребенок. Как мы должны назвать ее?", – гласит подпись.

Когда Бритни танцевала с куклой и поцеловала ее, он пошутил: "О, посмотри на это! Вы похожи друг на друга".

Правда, вскоре запись была удалена, однако она уже успела разлететься по Сети, вызвав домыслы по поводу возможной беременности Бритни. Сама же артистка никак видео не прокомментировала.

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Как известно, фитнес-тренер и модель Асгари сделал Спирс предложение после более чем четырех лет отношений, о чем Бритни сообщила в Instagram, показав фото кольца с бриллиантом на пальце.

Пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Slumber Party в 2016 году. Знаменитость обратила внимание на видного иранца, и через некоторое время они начали встречаться.

Чувства прошли испытание временем. По словам Спирс, Сэм был с ней в самые тяжелые моменты жизни и помог не сломаться под 13-летней опекой отца Джейми Спирса, против которой она полгода назад выступила в суде, рассказав всему миру, с каким адом на земле столкнулась. Так, поведала Бритни, каждый ее шаг отслеживался, ей запрещали иметь детей и выходить замуж.

Теперь, когда отец решил отказаться от опекунства над ней, певица решила снова пойти под венец и обязательно родить еще детей. Двух сыновей от первого брака воспитывает бывший муж артистки Кэвин Федерлайн, а она платит на мальчиков алименты, сумма которых составляет $20 тыс ежемесячно.