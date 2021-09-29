"У нас народилася дитина": Брітні Спірс опублікувала відео з лялькою

Брітні Спірс танцює з іграшкою і цілує її, натякаючи на те, що це дівчинка.

27-річний бойфренд 39-річної поп-співачки Брітні Спірс Сем Асгарі поділився в сторіз Instagrm відео, на якому його кохана танцює з лялькою-пупсом і цілує її. При цьому і артистка, і іграшка одягнені в рожеві речі, ніби натякаючи на стать гіпотетичного малюка.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Ексклюзивно! У нас народилася дитина. Як ми повинні назвати її?", — свідчить підпис.

Коли Брітні танцювала з лялькою і поцілувала її, він пожартував: "О, подивися на це! Ви схожі одне на одного".

Правда, незабаром заголовок був вилучений, проте він вже встиг розлетітися по мережі, викликавши домисли з приводу можливої вагітності Брітні. Сама ж артистка ніяк відео не прокоментувала.

[ + – ] Брітні Спірс танцем з лялькою викликала домисли в соцмережах щодо нової вагітності

Як відомо, фітнес-тренер і модель Асгарі зробив Спірс пропозицію після понад чотирьох років стосунків, про що Брітні повідомила в Instagram, показавши фото кільця з діамантом на пальці.

Пара познайомилася на зйомках кліпу співачки на пісню Slumber Party у 2016 році. Знаменитість звернула увагу на видного іранця, і через деякий час вони почали зустрічатися.

Почуття пройшли випробування часом. За словами Спірс, Сем був з нею в найважчі моменти життя і допоміг не зламатися під 13-річною опікою батька Джеймі Спірса, проти якої вона пів року тому виступила в суді, розповівши всьому світу, з яким пеклом на землі зіткнулася. Так, повідала Брітні, кожен її крок спостерігався, їй забороняли мати дітей і виходити заміж.

Тепер, коли батько вирішив відмовитися від опікунства над нею, співачка вирішила знову піти під вінець і обов'язково народити ще дітей. Двох синів від першого шлюбу виховує колишній чоловік артистки Кевін Федерлайн, а вона платить на хлопчиків аліменти, сума яких становить $20 тис щомісяця.