Тренч+джинсы. Королева Летиция показала стильный осенний образ

Королева Испании подобрала ансамбль в осенней палитре, сделав акцент на классику и простоту.

Представители самых знаменитых королевских домов Европы уже давно не стесняются появлятся на публике в вещах тех же марок, что носят обычнее граждане. Яркий пример тому – герцогиня Кембриджская Кэтрин, которая с одинаковым достоинством носит как платья мировых дизайнеров, так и вещи очень демократических марок типа Zara.

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Не отстает от нее и 49-летняя королева-консорт Летиция, супруга испанского короля Филиппа VI, которая недавно в очередной раз продемонстрировала, что даже неброская, но со вкусом подобранная одежда ничуть не умаляет ее в глазах сограждан.

Недавно королевская семья посетила Санта-Мария-дель-Пуэрто-де-Сомьедо, которая была удостоена звания лучшей астурийской деревни 2021 года. Для поездки королева Летиция выбрала бежевый тренч от Hugo Boss, коричневые джинсы Massimo Dutti, темно-коричневые ботинки, а аутфит дополнила пестрым пышным объемным шарфом. Волосы она собрала в хвост, а на пальце у нее заметили оригинальное золотое кольцо от KHallamJewels. Таким образом королева продемонстрировала образ, который можно назвать "осенний шик", сочетав в наряде все самые последние модные тренды: шарф, тренч, джинсы, при этом все вещи гармонировали между собой, создавая цельный ансамбль.

[ + – ] Разбор образа королевы Летиции

Принцесса Леонор, которая учится в Объединенном колледже Атлантики в Уэльсе, была в синих джинсах, сером джемпере, коротком черно-белом пальто с накладными карманами и в белых кроссовках, а ее сестра София – в свитере, белых джинсах и кроссовках, а также в голубом удлиненном пальто.

[ + – ] Принцесса Леонор

Не менее демократично выглядел и король Испании. Филипп VI появился перед жителями деревни в джинсах, голубой рубашке, синей стеганой куртке, поверх которой он надел серый пиджак.

Все члены королевской семьи были в защитных масках, придерживаясь карантинных ограничений.

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